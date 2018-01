Minst fire angripere stormet et hotell i sentrum av den afghanske hovedstaden Kabul lørdag kveld. Mins tre av angriperne er drept.

Gjerningsmennene angrep luksushotellet Intercontinental i Kabul ved 21-tiden lokal tid, om lag 17.30-tiden norsk tid.

Angriperne var bevæpnet med både skytevåpen og granater og tok seg opp i flere av etasjene i hotellet og skjøt mot gjester, opplyser en sikkerhetskilde.

Afghanske sikkerhetsstyrker har drept tre av gjerningsmennene, opplyser en talsmann for politiet. Han sier at sikkerhetsstyrker har sikret fire av etasjene i det fem etasjer høye hotellet. Det har også vært to eksplosjoner i området, men årsaken til disse er ikke kjent.

Bryllupsgjester reddet

Det er fortsatt uavklart hvor mange som er skadd eller drept.

Hotellet brukes ofte til brylluper, konferanser og politiske møter. Gjestene i et bryllup som ble arrangert på hotellet lørdag, er brakt i sikkerhet, opplyser talsmann Nasrat Rahimi i innenriksdepartementet.

Han sier angriperne satte fyr på kjøkkenet i tredje etasje, men at brannen er under kontroll.

– Nesten halve tredje etasje har brent, sier han.

– Redd oss!

En hotellgjest fortalte via telefon til AFP at han hadde stengt seg inne på rommet, og at han hørte skyting utenfor.

– Jeg vet ikke om angriperne er inne i eller utenfor hotellet, men jeg kan høre skyting i nærheten av andre etasje. Vi gjemmer oss på rommene, og jeg bønnfaller sikkerhetsstyrkene om å redde oss så fort som mulig før vi blir drept, sa hotellgjesten. Det er ikke kjent hvordan det har gått med mannen.

Intercontinental Hotel har vært utsatt for angrep tidligere. I 2011 ble 21 personer drept, deriblant alle de ni angriperne, i et angrep Taliban hevdet å stå bak.