Minst fire angripere har stormet et hotell i sentrum av den afghanske hovedstaden Kabul og åpnet ild mot gjester og ansatte, melder afghanske myndigheter.

Gjerningsmennene angrep luksushotellet Intercontinental Hotel lørdag kveld lokal tid.

– Fire angripere er inne i hotellet nå. De skyter mot gjestene, sier en afghansk etterretningskilde til nyhetsbyrået AFP. Kilden legger til at det brenner i femte etasje på hotellet.

Det er foreløpig ikke kjent hvem som står bak angrepet, som fortsatt pågikk ved 19.30-tiden norsk tid.

Gisler

Angriperne er bevæpnet med både skytevåpen og granater, opplyser en annen sikkerhetskilde.

Det er uklart om noen har mistet livet, men ifølge nyhetsbyrået DPA har det kommet ubekreftede meldinger om at flere mennesker er drept, mens andre er tatt som gisler.

Hotellet, som eies av den afghanske staten, brukes ofte til brylluper, konferanser og politiske møter.

– Redd oss!

En hotellgjest forteller til AFP at han har stengt seg inne på rommet og at han hører skyting utenfor.

– Jeg vet ikke om angriperne er inne i eller utenfor hotellet, men jeg kan høre skyting i nærheten av andre etasje. Vi gjemmer oss på rommene og jeg bønnfaller sikkerhetsstyrkene om å redde oss så fort som mulig før vi blir drept, sier hotellgjesten.

Intercontinental Hotel har vært utsatt for angrep tidligere. I 2011 ble tolv sivile og ni angripere drept i et selvmordsangrep som Taliban tok på seg skylden for.