Norske soldater bisto de afghanske politistyrkene som rykket ut under angrepet mot et luksushotell i Kabul. Seks personer ble drept før angrepet ble stanset.

Flere gjerningspersoner angrep luksushotellet Intercontinental i Kabul ved 21-tiden lørdag kveld lokal tid, eller om lag 17.30 norsk tid.

Etter om lag tolv timer fikk afghansk politi, med bistand fra norske styrker, kontroll på stedet før sent søndag morgen.

Pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) bekrefter overfor NRK både opplysningen om at de afghanske politistyrkene er trent av norsk personell, og opplysningen om at norske soldater bisto under aksjonen.

– Nå har vi nettopp fått melding om at alt norsk personell er tilbake på campen og er gjort rede for. Ingen norske soldater er skadd, sier Stordal.

Han opplyser at de norske styrkene var involvert helt fra da gjerningspersonene trengte seg inn i hotellet, til aksjonen var over. Oppdraget var hovedsakelig å sikre at det lokale politiet gjorde jobben på en ordentlig måte.

– Jeg kan bekrefte at det har vært et relativt omfattende angrep på hotell Intercontinental. De norske spesialstyrkene som er i Kabul, vi har om lag 50 personer der, har vært i aksjon etter angrepet startet i går kveld, sier Stordal.

Nordmann på hotellet

I alt seks personer ble drept under angrepet mot Intercontinental, deriblant en utenlandsk kvinne. I tillegg ble sju personer såret, opplyste en talsperson for det afghanske innenriksdepartementet. I alt 153 personer, deriblant 40 utenlandske statsborgere, ble reddet under politiaksjonen på hotellet.

UD bekreftet søndag at en norsk person hadde vært på hotellet under angrepet. De ville ikke gi opplysninger om kjønn eller alder på vedkommende, men bekreftet at den norske statsborgeren er brakt i sikkerhet. Hvorvidt personen er skadd kunne de imidlertid ikke si noe om.

–Vi jobber nå videre med å få oversikt over situasjonen, og tilbyr samtidig konsulær bistand, sa kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i UD til NTB.

Taliban hevder å stå bak

Ifølge afghansk politi var det minst fire gjerningspersoner som gikk til angrep luksushotellet. De var bevæpnet med bombevester, skytevåpen og granater og tok seg opp i flere av etasjene i hotellet og skjøt mot gjester

Afghanske myndigheter slo ikke fast at angrepet var over før samtlige av gjerningspersonene var drept.

I en epost til AFP søndag hevder Taliban at det var i alt fem medlemmer av deres organisasjon som stormet hotellet natt til lørdag. De hevder «et titalls utenlandske inntrengere og deres nikkedukker» ble drept.

De sier også at de opprinnelig hadde planer om å angripe hotellet allerede torsdag, men at de utsatte angrepet som følge av at et bryllup pågikk.

Hotellet Continental brukes ofte til brylluper, konferanser og politiske møter. Det har også vært utsatt for angrep tidligere. I 2011 ble 21 personer drept, deriblant alle de ni angriperne, i et angrep Taliban også hevdet å stå bak.