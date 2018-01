CMI-ansatt var til stede da hotell i Kabul ble angrepet. Minst 18 personer ble drept.

Minst 18 personer ble drept i angrepet på Hotel Intercontinental i Kabul, opplyser det afghanske innenriksdepartementet.

Av de 18 er det fire afghanere og 14 utlendinger.

Men en av de overlevende sier til den afghanske TV-kanalen TOLOnews at dødstallet er betydelig høyere enn det myndighetene oppgir, opp mot 43.

Angrepet mot hotellet startet lørdag kveld og varte hele 17 timer før afghansk politi til slutt fikk kontroll etter å ha drept alle angriperne.

Nordmann på hotellet

Kristen B. Hus

UD bekreftet søndag at en norsk person hadde vært på hotellet under angrepet.

Dette var assisterende direktør Arne Strand ved Christian Michelsens institutt (CMI) i Bergen, opplyser forskningssenteret i en pressemelding.

– Det vi vet er at Arne Strand er i sikkerhet, og at han er under oppsyn av kyndig helsepersonell. Vi jobber med å få full klarhet i hans medisinske tilstand, sier direktør Ottar Mæstad til BT.

Ifølge Mæstad er det ingenting per nå som tyder på at Strand er kritisk skadet.

Strand var i kontakt med sin arbeidsgiver etter at angrepet hadde startet.

– Han sendte meg en sms relativt tidlig. Han ga ikke der uttrykk for at han var direkte truet. Siden har vi ikke hatt kontakt, sier Mæstad.

Instituttet jobber parallelt med å få sin assisterende direktør hjem til Norge så fort som mulig.

– Den norske ambassaden i Kabul har vært til stor hjelp for oss så langt. Vi forsøker nå å komme i kontakt med Strands lege, slik at vi kan få informasjon om tilstanden hans, sier Mæstad.

Arne Strand er en av Norges fremste eksperter på Afghanistan, og har gjennom flere tiår jevnlig oppholdt seg i landet. Han var på en rutinemessig reise i forbindelse med sitt arbeid på CMI da angrepet skjedde, skriver de i pressemeldingen.

– Det gjøres sikkerhetsvurderinger i forkant av hver enkelt reise til høyrisikoområder, og vi tar strenge forhåndsregler for å ivareta sikkerheten til våre ansatte. Strand har hatt løpende kontakt både med ambassaden og med CMI under sitt opphold, heter det i pressemeldingen.

Kommunikasjonsleder Ingvild Hestad sa til BT ved 18-tiden søndag at CMI ikke har ytterligere kommentarer nå.

– Vi har jobbet intenst med å skaffe oss oversikt siden i går kveld, sa Hestad.

Hun hadde ingen ytterligere infomasjon om Strands helsesituasjon.

Strand sitter også i styret til J.W. Eides stiftelse.

Norsk personell bisto

Flere gjerningspersoner angrep luksushotellet Intercontinental i Kabul ved 21-tiden lørdag kveld lokal tid, eller om lag 17.30 norsk tid. Etter om lag tolv timer fikk afghansk politi, med bistand fra norske styrker, kontroll på stedet før sent søndag morgen.

Pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) bekrefter overfor NRK både opplysningen om at de afghanske politistyrkene er trent av norsk personell, og opplysningen om at norske soldater bisto under aksjonen.

– Nå har vi nettopp fått melding om at alt norsk personell er tilbake på campen og er gjort rede for. Ingen norske soldater er skadd, sier Stordal.

Han opplyser at de norske styrkene var involvert helt fra da gjerningspersonene trengte seg inn i hotellet, til aksjonen var over. Oppdraget var hovedsakelig å sikre at det lokale politiet gjorde jobben på en ordentlig måte.

– Jeg kan bekrefte at det har vært et relativt omfattende angrep på hotell Intercontinental. De norske spesialstyrkene som er i Kabul, vi har om lag 50 personer der, har vært i aksjon etter angrepet startet i går kveld, sier Stordal.

Taliban hevder å stå bak

Ifølge afghansk politi var det minst fire gjerningspersoner som gikk til angrep luksushotellet. De var bevæpnet med bombevester, skytevåpen og granater og tok seg opp i flere av etasjene i hotellet og skjøt mot gjester

Afghanske myndigheter slo ikke fast at angrepet var over før samtlige av gjerningspersonene var drept.

I en epost til AFP søndag hevder Taliban at det var i alt fem medlemmer av deres organisasjon som stormet hotellet natt til lørdag. De hevder «et titalls utenlandske inntrengere og deres nikkedukker» ble drept.

De sier også at de opprinnelig hadde planer om å angripe hotellet allerede torsdag, men at de utsatte angrepet som følge av at et bryllup pågikk.

Hotellet Continental brukes ofte til brylluper, konferanser og politiske møter. Det har også vært utsatt for angrep tidligere. I 2011 ble 21 personer drept, deriblant alle de ni angriperne, i et angrep Taliban også hevdet å stå bak.