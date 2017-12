En 22 år gammel mann har fått status som siktet etter at en politibil ble sprengt i Malmö i Sverige. Ingen kom til skade i eksplosjonen.

Svensk politi opplyste fredag kveld at to personer i 20-årene ble pågrepet i nærheten av åstedet, melder nyhetsbyrået TT.

Natt til lørdag bekrefter politiet at en 26 år gammel mann er løslatt.

– Vi mener vi har et ganske klart bilde av hva som har skjedd, men vi vil ikke gå ut med dette før vi har mottatt teknikernes rapport, sier Jerker Olsson i politiet i Malmö.

22-åringen er siktet for allmennfarlig ødeleggelse, men Olsson vil ikke si noe om hvordan han stiller seg til siktelsen.

Sprengte politibil

Politibilen sto parkert utenfor en politistasjon i den sørsvenske byen da en eksplosjon rev opp panseret på den like før klokka 19.30. Til alt hell ble ingen personer skadd.

– Det var en kraftig eksplosjon ved politistasjonen ved Värnhemstorget i den nordlige delen av Malmö. Nå sperrer vi av et større område som skal undersøkes, sa politiets pressetalsmann Fredrik Bratt kort tid etter.

– Det er et angrep på hele rettssystemet når man sprenger en politibil på denne måten, sier distriktspolitisjef Andy Roberts til Aftonbladet.

Vitnet hendelsen

Et øyenvitne forteller til Aftonbladet at han satt i leiligheten sin på den andre siden av gaten for der politibilen sto da han hørte et kraftig smell mens leiligheten ble opplyst av et sterkt lys.

– Det var latterlig kraftig, og det ryker fortsatt fra panseret på bilen, sier naboen som ikke rakk å se om noen løp fra åstedet.