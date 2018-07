Innbyggere flykter fra to store skogbranner som er ute av kontroll på hver sin side av den greske hovedstaden Aten. Minst seks personer er skadd.

Regionale myndigheter erklærte like etter klokken 20 mandag unntakstilstand i østlige og vestlige områder av Stor-Aten.

Kort tid senere opplyste greske myndigheter at de vil be EU om hjelp til å slukke de to brannene.

Den første brannen brøt ut i en furuskog nær kystbyen Kineta, vest for Aten. Fem brannfly, sju helikoptre og flere titall kjøretøy deltar i slukkingsarbeidet. Forsterkninger er sendt fra hele Hellas.

Den andre brannen brøt ut mandag ettermiddag i Penteli-området nordøst for Aten.

Flere boliger og biler er ødelagt, og de lokale myndighetene opplyser at de har evakuert en sommerleir for barn like ved brannen. Minst tre brannfly og et helikopter bidrar i slukkingen.

Minst seks personer har blitt skadd i brannen. Alle er fraktet til sykehus, men tilstandene deres er foreløpig ukjent, opplyser brannvesenets talskvinne Stavroula Malliri.

Tre sykehus er blitt satt i beredskap for å raskt ta imot flere skadde om nødvendig.

Tidligere på dagen måtte kystvakten sendte en patruljebåt for å redde folk som ble fanget på en strand av brannen.

Den oransje røyken fra brannen kan også merkes i Aten, melder lokale medier.

Ekstrem tørke og kraftig vind gjør at det har tatt godt fyr i bartrær, opplyser myndighetene.