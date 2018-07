Voldsomme skogbranner ved Aten har tatt minst 49 liv. Mange av ofrene ser ut til å ha vært familiemedlemmer som holdt rundt hverandre da de døde.

Vind av storm styrke, ekstrem tørke og høye temperaturer fikk flammene til å spre seg svært raskt nær den greske hovedstaden mandag kveld.

Morgenen etter bekreftet myndighetene at minst 49 mennesker er omkommet.

26 døde ble funnet tett inntil hverandre i hagen til en villa i landsbyen Mati, nær sjøen, ifølge gresk Røde Kors. Flere av dem ser ut til å ha vært familiemedlemmer som holdt rundt hverandre idet de døde.

I tillegg er tre kvinner og et barn blitt funnet døde i sjøen, trolig etter å ha forsøkt å flykte fra flammene.

Vinden snudde

Myndighetene opplyser at 156 voksne og 16 barn er skadd, i tillegg til de omkomne. Det fryktes at dødstallet vil stige ytterligere når flere utbrente boliger og biler blir undersøkt.

– Vinden snudde og kom mot oss med en slik styrke at den raserte kystområdene i løpet av minutter, sier ordfører Evangelos Bournous i havnebyen Rafina.

Rafina ligger øst for Aten i et populært turistområde, rundt 40 kilometer fra den greske hovedstaden. Rett nord for Rafina ligger Mati.

– Her er det dessverre flest skadde, og også flest døde – folk som ikke klarte å flykte og ble fanget i hjemmene sine eller i biler, sa talsperson for myndighetene Dimitris Tzanakopoulos natt til tirsdag.

Tre danske turister som var savnet, var på morgenen funnet i god behold. Til sammen 39 dansker er evakuert fra et hotell nord for Rafina, melder nyhetsbyrået Ritzau.

Unntakstilstand

Myndighetene i Hellas har erklært unntakstilstand i østlige og vestlige områder av Stor-Aten, og sent mandag returnerte statsminister Alexis Tsipras fra et besøk i Bosnia for å kunne overvåke situasjonen.

– Vi kjemper mot noe helt ute av proporsjoner, sa statsministeren, som ifølge nyhetsbyrået DPA antydet at brannene kan ha blitt påsatt.

Tirsdag morgen opplyste Miltiadis Mylonas, visedirektør i ambulansetjenesten, at dødstallet er ventet å fortsette å stige.

– Det kom overraskende på folk, og det skjedde veldig fort. I tillegg brøt brannene ut på så mange fronter, og alt dette er faktorer som har gjort situasjonen ekstremt vanskelig, sier Mylonas.

Hjelp fra EU-land

Skogbranner er ikke uvanlig i Hellas, men ekstrem tørke og kraftig vind har ført til at flammene spredte seg raskt i bartrær. Den første brannen brøt ut i en furuskog nær kystbyen Kineta, vest for Aten.

Brannfly, helikoptre, flere titall kjøretøy og 600 brannmannskaper har deltatt i slukkingsarbeidet, og forsterkninger er sendt fra hele Hellas. I tillegg har Frankrike, Tyskland og andre EU-land bistått med fly og mannskaper.

Brannfolk er blitt sendt fra andre europeiske land samtidig som EU organiserer sin største slukningsinnsats noensinne i Sverige. Også her har ekstrem tørke og varme bidratt til spredning av skogbranner.

En brann utenfor Ljusdal i Gävleborgs län er den største skogbrannen i Sverige i moderne tid. Svenske myndigheter frykter det kan ta lang tid før all ilden er slukket.