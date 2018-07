En rekke norske turister er rammet av forsinkelser og omdirigeringer på ferieøya Rhodos. For Vings del er 1.182 nordmenn rammet.

Ifølge VG har mange reisende måttet sove utendørs på solsenger eller i resepsjonen på et hotell.

Avisa melder om manuell innsjekk og timelange køer på Rhodos, samt at andre fly på vei til øya har blitt omdirigert til Dalaman i Tyrkia.

Teknisk trøbbel

Problemene skyldes teknisk trøbbel hos en underleverandør av tjenester, opplyser øyas flyplass.

– Passasjerer må regne med forsinkelser. For ytterligere informasjon bør passasjerene kontakte sitt flyselskap eller reisebyrå, heter det.

Til NRK opplyser Ving at 1.182 nordmenn er rammet.

– Det har vært en stor utfordring å få nok overnatting til alle. Det er umulig i høysesongen, sier presseansvarlig Siri Røhr Staff.

Alle får kompensasjon

Ving vet så langt ikke hva som skjer videre med de reisende som er strandet, i tillegg til at selskapet jobber med å få avklart situasjonen for nordmenn som har havnet i Tyrkia. Alle de reisende loves kompensasjon, slik de har krav på, selv om Ving understreker at problemene ikke er deres feil.

– Folk sover overalt. På gresset på hotellets lekeland, i solsenger i hotellobbyen og i sofaer, sier Espen Rød Stordal fra Bergen til NRK.

Han, kona og de to barna fikk ikke hotellrom og måtte sove i resepsjonen.

– Situasjonen har vært amper, men det roet seg litt etter vi fikk beskjed om at vi får frokost, forteller Stordal.