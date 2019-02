Fem personer mistet livet da et småfly styrtet i byen Yorba Linda i California. To hus begynte å brenne etter ulykken.

To kvinner og to menn døde i husbrannene. I tillegg omkom piloten i småflyet, opplyser myndighetene.

Ytterligere to personer fikk moderate skader. En brannmann ble også skadd under hendelsen, opplyser brannvesenet.

De første meldingene om ulykken dukket opp i sosiale medier, der det er publisert flere videoer av hus i nabolaget som står i brann, og vrakrester som ligger i veien.

Luftfartstilsynet opplyser at flyet som styrtet, var et tomotors Cessna 414A. Flytypen kan ta inntil åtte passasjerer pluss en eller to piloter. Det ble bygget 1070 Cessna 414 mellom 1968 og 1985. Varianten 414A ble introdusert i 1978.