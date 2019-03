Politiet i Christchurch håper å få hentet alle døde ut fra de to moskeene i løpet av søndagen, sier statsminister Jacinda Ardern.

– De jobber med å overlevere dem til pårørende på en måte som er i tråd med muslimsk skikk samtidig som man må ta hensyn til uforutsette hendelser, sier Ardern søndag morgen lokal tid ifølge Radio NZ.

Hun legger til at politiet har prioritert å få identifisert de døde for så å overlevere dem til de pårørende.

– Begravelser er en svært viktig del av muslimsk tro, og det er politiet klar over, sier hun.

49 drepte

Mens gravemaskiner graver mange graver på de muslimske gravstedene i Christchurch, kommer det stadig flere opplysninger om menneskene som ble drept i terrorangrepet.

Det er barn blant de 49 drepte, men det er foreløpig ikke kjent hvor mange. Statsminister Ardern sier at de aller fleste ofrene er mellom 20 og 60 år.

Noen pårørende har fått bekreftet at deres kjære er døde, mens andre fortsatt venter på svar. Blant dem er familien til tre år gamle Mucad Ibrahim. Broren hans klarte å løpe ut og reddet livet mens faren deres ble skutt og drept.

Men ingen har sett lille Mucad. Familien har lett etter ham på sykehuset i byen og søkt etter ham på navnelister, uten resultat.

– Vi tror han er blant dem som ble drept. Alle sier nå at han er død, sier storebroren Abdi Ibrahim.

– Det er veldig vanskelig nå.

– Flere nasjonaliteter

En av de andre som ble drept, er Atta Elayyan (33), keeper på New Zealands landslag i futsal. Palestineren var nylig blitt far, skriver The Sydney Morning Herald.

Det første offeret som ble identifisert, var Daoud Nadi. Den 71 år gamle bestefaren var opprinnelig fra Afghanistan, men flyktet med familien til New Zealand på 1980-tallet. Etter et langt yrkesliv som ingeniør, var han nå pensjonist med en lidenskap for veteranbiler, ifølge BBC.

Ifølge øyenvitner kastet Nadi seg foran andre mennesker for beskytte dem mens drapsmannen pepret kuler mot dem.

Far og sønn Naeen (50) og Talha (21) Rashid er også blant dem som er bekreftet drept. De kom til New Zealand fra Pakistan for ti år siden. En annen sønn og bror ble såret i angrepet.

En rekke land, deriblant Egypt, Bangladesh og Pakistan, sier at flere av deres statsborgere er blant ofrene. Men myndighetene på New Zealand har foreløpig ikke offentliggjort detaljer om nasjonalitetene til alle ofrene selv om alle er identifisert.

– Kompleks og omfattende etterforskning

Politiet har ennå ikke bekreftet noen av de mange spekulasjonene om gjerningsmannens motiver eller gitt flere detaljer om bakgrunnen hans. Men det er ventet at politiet vil komme med mer informasjon på en pressekonferanse søndag formiddag lokal tid.

– Politiet jobber med å danne seg et bilde av denne tragiske hendelsen. En kompleks og omfattende etterforskning er i gang, sier Ardern.

28 år gamle Brenton Tarrant, som er siktet for drap, ble lørdag varetektsfengslet til 5. april.