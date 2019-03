Hundretusenvis av mennesker har akutt behov for nødhjelp etter syklonen i Mosambik, men ødelagte veier og flyplasser gjør bistandsarbeidet vanskelig.

– Akkurat nå er det kaotisk. Telefonnettet er nede, og vi vet ennå ikke omfanget av situasjonen. Vi trenger informasjon, sier programansvarlig William Antonio Mulhuwo i bistandsorganisasjonen Diakonia.

Veier og flyplasser over hele landet er blitt ødelagt, og flere områder er helt avskåret og isolert som følge av syklonen Idai, som har rammet Mosambik, Malawi og Zimbabwe. Sistnevntes samferdselsminister betegner stormen som den verste infrastrukturelle katastrofen noensinne.

Tirsdag betegner FN-topper syklonen som «kanskje den verste værrelaterte naturkatastrofen på den sørlige halvkule noensinne», og som «et mareritt», skriver Aftenposten. Ifølge FN kan over 1,7 millioner mennesker være rammet i Mosambik, og over 920.000 i nabolandet Malawi.

Denis Onyodi, AP / NTB scanpix

Tusenvis av hjem ødelagt

Syklonen traff kysten av Mosambik torsdag i forrige uke og fortsatte over Zimbabwe de neste to døgnene. Selv før den tropiske syklonen slo inn over land, krevde kraftig regn og oversvømmelser 50 liv i nabolandet Malawi.

Hardest rammet er havnebyen Beira, hvor det bor 500.000 mennesker. Tusenvis av hjem har blitt ødelagt, og oversvømmelser har preget store deler av både Mosambik og nabolandene.

– Beira er helt isolert. Man får tårer i øynene av å se det. 90 prosent av byen er under vann. Bare tenk på hvordan det har gått for resten av befolkningen, sier Mulhuwo.

Tsvangirayi Mukwazhi, AP / NTB scanpix

1000 fryktes omkommet

Over 1000 mennesker fryktes døde som følge av syklonen og oversvømmelsene. Mandag uttalte president Nyusi at det var offisielt bekreftet 84 døde, men at han hadde fått et helt annet syn på omfanget av katastrofen da han tidligere på dagen fløy over områdene der syklonen hadde herjet.

– Alt tyder på at vi kan komme opp i over tusen døde. Det er en humanitære katastrofe. Mer enn 100.000 mennesker er i fare, sa han i en tale til nasjonen.

I Zimbabwe er så langt 98 funnet døde og minst 217 registrert savnet.

– De offisielle tallene er langt ifra representative. Vi har ikke hele bildet av denne katastrofen ennå, sier en bistandsarbeider Mulhuwo.

Josh Estey, AP / NTB scanpix

Fare for malaria og kolera

Nødhjelp fra både FN og Røde Kors har bistått med mat og medisin som er fløyet inn med helikopter i de mest utsatte stedene. Ifølge bistandsarbeidere er risikoen for malaria og kolera stor i en slik katastrofe.

Ifølge Leger Uten Grenser har flere elver har gått over sine bredder i den sørlige delen av Malawi, hvor over 11.000 husstander er blitt ødelagt av flom, ifølge AP.

Mosambik er, med sin over 2400 kilometer lange kystlinje, ofte utsatt for sykloner og tropiske stormen på denne tiden av året. I 2000 ble landet rammet av en syklon som tok livet av 700 mennesker, og som den gang ble regnet som den dødeligste flommen på over 50 år.