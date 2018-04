Tidligere CIA-sjef Mike Pompeo er blitt godkjent av Senatet som USAs nye utenriksminister.

Avstemningen endte med godkjennelse med 57 mot 42 stemmer. Pompeo møtte hardt motstand fra Demokratene i Senatet, som beskyldte ham for å være krigersk, antimuslimsk og ha fordommer mot homofile, bifile og transkjønnede.

Godkjennelsen kommer tidsnok til at Pompeo kan lede den amerikanske delegasjonen under NATOs utenriksministermøte i Brussel denne helgen. Han blir også sentral i arbeidet med å arrangere et toppmøte mellom president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong Un i løpet av månedene som kommer.

Pompeo tar over etter Rex Tillerson, som fikk sparken etter å ha hatt stillingen i ett år og to måneder.