Klokken 13 i dag faller dommen i en av tidenes mest omtalte drapssaker i Norden. Aktor vil at Peter Madsen dømmes til fengsel på livstid for drapet på Kim Wall.

Gjennom elleve rettsmøter har dommer Anette Burkø og de to meddommerne møtt Peter Madsens venner, kollegaer og elskerinner i Københavns tingrett.

De vet at Madsen snakker mer enn de fleste. De vet at hans kone nylig har forlatt ham. Og de vet at hans interesse for sex angivelig er mer ekstrem de fleste andres.

Spørsmålet nå er om han er skyldig eller ikke. Om han er en iskald drapsmann som med fullt overlegg planla grusomheten: Drapet og parteringen av den svenske journalisten Kim Wall, som var på tur i hans ubåt for å lage en reportasje.

Eller om han er et offer for en lang rekke uheldige sammentreff, kombinert med en beslutning om å partere liket.

– Fengsel på livstid

Saken, som har vakt oppsikt verden over, startet i august i fjor. Frilansjournalisten Wall jobbet med en sak om Madsen, og etter flere forsøk sa 47-åringen ja. Intervjuet skulle foregå 10. august i Madsens egenbygde ubåt. Ved 19-tiden forlot de Refshaleøen i København.

Aktor Jakob Buch-Jepsen beskrev turen slik:

– To mennesker drar ut. Én kommer tilbake. Hun endte opp med å bli torturert, drept og partert. Med tiden dukket hun opp. Skåret i stykker. En sak så forferdelig og motbydelig at man som aktor blir tom for ord.

I første omgang ønsker aktor Buch-Jepsen at Madsen dømmes til fengsel på livstid, sekundært til forvaring.

NTB SCANPIX

– Ikke bevis

Madsens forsvarer Betina Hald Engmark slo i sin prosedyre hardt tilbake og hevdet at det ikke kan bevises at Madsen faktisk drepte Wall.

– Det er ikke så mye som en skygge av bevis. Aktor har ikke hatt ett håndfast bevis. Kim Wall er ikke død som følge av en forsettlig handling. Aktor har fremlagt en gyselig historie, vi kan kalle den en skrekkhistorie. Den bygger ikke på beviser, den bygger alene på antakelser, sier hun.

Madsen selv hevder at Wall døde som følge av en ulykke om bord i ubåten, nærmere bestemt av kullosforgiftning. Det har blitt avvist av en ubåtekspert og en marineoffiser som har vitnet i saken.

Madsen har kun erkjent likskjendingen.