En fersk meningsmåling offentliggjort tirsdag viser dødt løp mellom Labour og Det konservative partiet i Storbritannia.

En sterkt presset statsminister Theresa May, som i løpet av et døgn har mistet to av sine mest fremtredende statsråder, advarer nå sitt parti og sier at de må stå samlet om de vil unngå at Labour-leder Jeremy Corbyn overtar som statsminister.

YouGovs meningsmåling gjort 8. og 9. juli viser da også at dersom det hadde vært valg i dag, ville det blitt dødt løp mellom de to partiene – begge får en oppslutning på 39 prosent. De konservative går ned 2 prosentpoeng fra forrige uke, mens Labours oppslutning er uendret.

You Gov har også spurt hvem velgerne ønsker som statsminister. 34 prosent av de spurte foretrekker May, mens 27 prosent foretrekker Corbyn. Hele 36 prosent svarte «vet ikke», mens 3 prosent ikke hadde noe svar.