President Donald Trump sparker utenriksminister Rex Tillerson og vil erstatte ham med CIA-sjef Mike Pompeo.

– Han vil gjøre en fantastisk jobb! skrev Trump på Twitter tirsdag.

Tillerson fikk beskjed om å trekke seg fredag, ifølge Washington Post. Utenriksministeren måtte dermed komme seg hjem fra en reise i Afrika tidligere enn planlagt.

Bare noen timer etter at han var tilbake, ble skiftet av utenriksminister offentliggjort.

– Jeg vil takke Rex Tillerson for hans tjeneste. Mye er blitt oppnådd de siste 14 månedene, og jeg ønsker ham og familien hans alt vel, sier Trump i en uttalelse til avisen.

Nord-Korea

Gina Hapsel, nestleder i CIA, antas å overta etter Pompeo. Hun blir i så fall den første kvinnelige sjefen for etterretningsorganisasjonen.

Både Hapsel og Pompeo må imidlertid godkjennes av Kongressen.

Skiftet av utenriksminister skjer i forkant av mulige samtaler mellom Trump og Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. I tillegg har Trumps nye ståltoll økt risikoen for handelskonflikter med en rekke ulike land.

Den amerikanske regjeringen skal også i gang med flere runder med handelssamtaler.

Siste mann ut

Tillerson er den siste i en lang rekke Trump-medarbeidere som har vært nødt til å trekke seg eller blitt sparket. Blant dem er sjefstrateg Steve Bannon, nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, stabssjef Reince Priebus og FBI-sjef James Comey.

Det har lenge gått rykter om et anstrengt forhold mellom Trump og Tillerson, som tidligere var toppsjef for oljegiganten Exxon Mobile. I fjor høst meldte TV-kanalen NBC at Tillerson hadde kalt Trump en idiot – noe utenriksministeren selv aldri direkte benektet.

Ifølge Washington Post mener Trump at Tillersons tenkemåte har vært «too establishment» – for tett knyttet opp mot USAs tradisjonelle eliter.

Fakta: Rex Tillerson Ble USAs utenriksminister 1. februar 2016. Avsatt av Donald Trump 13. mars.

Født 23. mars 1952 i Wichita Falls i Texas.

Sivilingeniør med bachelorgrad fra University of Texas.

Begynte i 1975 som produksjonsingeniør i det amerikanske oljeselskapet Exxon. Der steg han i gradene.

Administrerende direktør i oljeselskapet ExxonMobil fra 2006 til 2016.

Fakta: Mike Pompeo CIA-sjef siden 23. januar 2017. Ble 13. mars nominert til ny utenriksminister i USA.

Født 30. desember 1963, fullt navn Michael Richard «Mike» Pompeo.

Republikansk politiker, innvalgt i Representantenes hus fra Kansas i 2011–2017. Tilhører den erkekonservative Tea Party-bevegelsen.

Utdannet ved krigsskolen West Point og tjenestegjorde i det amerikanske forsvaret fra 1986 til 1991.

Studerte deretter juss ved Harvard Law School og praktiserte i flere år som advokat.