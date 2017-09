Donald Trump Jr, presidentens eldste sønn, møter torsdag i Kongressen for å forklare seg om sine kontakter med russere under valgkampen.

Hele tre kongresskomiteer er i sving for å avklare hva slags kontakter Donald Trumps valgkamporganisasjon hadde med russiske representanter. Trump Jr skal møte for justiskomiteen, og det er særlig et bestemt møte, som ble holdt i Trump Tower, de folkevalgte er interessert i.

Torsdagens utspørring er kun første fremtreden for Trump Jr. Denne første fasen i undersøkelsen vil derfor bli håndtert av staben i komiteen.

I juli i fjor sendte Trump Jr en rekke eposter som viste at han forberedte seg grundig til dette møtet. Av epostene fremgår det at Trump Jr forventet at han skulle få opplysninger om Hillary Clinton som kunne bli ødeleggende for hennes presidentvalgkamp.

Det var en russisk advokat som opptrådte som kontaktperson. Trump Jr har senere sagt at møtet var formålsløst og at han forlot det etter kort tid uten dokumenter av noe slag.

Spesialetterforsker Robert Mueller og etterretningskomiteene i både Representantenes hus og Senatet er også svært interessert i omstendighetene rundt dette møtet, der president Donald Trumps svigersønn, Jared Kushner, og daværende kampanjesjef, Paul Manafort, også deltok.

Staben i justiskomiteen vil ventelig også komme inn på andre sider av de angivelige kontaktene som Trump-familien hadde med Russland. Trump Jr gikk med på å la seg utspørre etter at justiskomiteens leder, Iowa-republikaneren Chuck Grassley, leverte både ham og Manafort rettslige stevninger.

Disse ble trukket tilbake da de to gikk med på å forklare seg. Først senere i granskingen vil det bli avklart om det også blir en politisk utspørring i full offentlighet i begge kamre.