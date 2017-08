– Ødeleggelsene fra uværet Harvey kommer til å bli mye større enn dem etter orkanene Katrina og Sandy, sier Texas-guvernør Greg Abbott.

Guvernøren begrunner påstanden med den store befolkningen i Houston og det store området uværet har rammet. Han anslår at midlene til nødhjelp kommer til å utgjøre mye mer enn de 120 milliarder dollarene (om lag 940 milliarder kroner) som ble gitt i føderal støtte etter at orkanen Katrina traff New Orleans i 2005.

Katrina forårsaket at over 1.800 mennesker mistet livet. Så langt er det bekreftet 27 omkomne etter Harvey. De siste seks var et eldre par og deres fire oldebarn i alderen seks til seksten år. De har vært savnet siden søndag da bilen de brukte for å rømme unna flomvannet ble dratt med av vannmasser.

Harvey har nok en gang truffet fastlandet i Louisiana og det sørøstre Texas. Abbott advarer om at «det verste ikke er over ennå».

Guvernøren opplyser at 8.500 personer er reddet av redningspersonell. 24.000 medlemmer av nasjonalgarden er sendt ut for å bistå i delstaten.