Kampene forsetter etter al-Shabaab-angrep i Mogadishu

Lyden av skyting og eksplosjoner kunne mandag morgen fortsatt høres ved hotellet Villa Rose i Somalias hovedstad. Al-Shabaab sier de står bak angrepet.

NTB

Hotellet, som ligger like ved presidentpalasset, brukes gjerne av somaliske regjeringsmedlemmer.

Politiets talsmann Sadik Dudishe sier mange er reddet og at det både sivile og embetsfolk blant dem, men gir ingen flere detaljer. Angriperne hadde mandag morgen forskanset seg på hotellet.

Gjerningspersonene brukte eksplosiver og skytevåpen da de gikk til angrep søndag. En somalisk minister skrev på Twitter at han er i sikkerhet etter at residensen hans på hotellet ble utsatt for en terrorhandling.

Væpnede angrep fra opprørere er vanlig i Mogadishu og andre deler av Somalia. 29. oktober ble minst 121 mennesker drept og 333 såret da to biler fullpakket med eksplosiver gikk i lufta i Mogadishu, etterfulgt av intens skyting.

Søndagens angrep skjer mens regjeringen har igangsatt en ny offensiv mot al-Shabaab, som fortsatt har kontroll over store deler av de sentrale og sørlige delene av Somalia. Ekstremistene har svart på offensiven med å drepe framtredende klanledere for å skremme andre fra å bistå regjeringen.