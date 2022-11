Statlige medier melder om terrorangrep mot marked i Iran

Mens gatekampene raser mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker i Iran, skal fem mennesker ha blitt drept da væpnede menn åpnet ild i en basar i Khuzestan.

Iranere har i to måneder demonstrert over hele landet mot regimet.

NTB-AP-AFP

I et annet angrep drepte væpnede menn to medlemmer av den paramilitære Basij-militsen i byen Isfahan sentralt i landet, ifølge det statlige nyhetsbyrået Irna. I begge onsdagens angrep skal gjerningsmennene ha vært på motorsykler.

Minst ti personer ble såret i angrepet i byen Izeh i Khuzestan, blant dem sivile og sikkerhetsstyrker, ifølge Irna, som beskriver angrepet som terror.

Gjerningspersonene ankom ifølge Irna på motorsykkel til det sentrale markedet i byen og åpnet ild mot både demonstranter og sikkerhetsstyrker.

Iran har de siste to månedene vært herjet av landsomfattende demonstrasjoner mot regimet, men det er foreløpig uklart om angrepet på noe vis er knyttet til dette.

Stengte butikker i Teherans store basar tidligere denne uka, etter at aktivister oppfordret til en tre dager lang proteststreik. Onsdag ble basaren i byen Izeh angrepet av væpnede menn, ifølge statlige medier.

Steinkasting

Khuzestans viseguvernør Valiollah Hayati sier gjerningspersonene brukte automatvåpen da de gikk til angrep i 17.30-tida. Blant de drepte er tre menn, en kvinne og ei jente, ifølge Hayati.

Noen av de sårede er alvorlig skadd. Et søk etter gjerningspersonene pågår, tilføyer guvernøren.

Statlig TV melder at flere grupper med demonstranter samlet seg i ulike deler av Izeh onsdag kveld. De ropte slagord mot regjeringen og kastet stein mot politiet, som avfyrte tåregass for å spre dem. Statsstøttede medier melder også at noen satte fyr på en religiøs skole i byen.

Generalstreik

Ingen gruppe har så langt tatt på seg ansvaret for angrepet i Izeh. 26. oktober ble minst 13 mennesker drept i et terrorangrep mot Shah Cheragh-mausoleet i Shiraz, ifølge myndighetene. Den ytterliggående islamistgruppa IS sa de sto bak angrepet.

Angrepet i Izeh fant sted på dag to av en tre dager lang generalstreik som demonstrantene har oppfordret til, og flere steder i landet stengte butikker dørene.

Streiken markerer at det er tre år siden protestbølgen mot regimet som ble utløst av økte bensinpriser i november 2019. Den gang endte det etter få uker da sikkerhetsstyrkene slo hardt ned på demonstrantene med makt som krevde hundrevis av menneskeliv.

En gruppe iranske kvinner krysser ei gate uten hodesjal i Teheran mandag. Å trosse hijabpåbudet er for mange en tydelig protest mot prestestyret.

Drepte demonstranter

Den pågående protestbølgen har vart siden september, da 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt i Teheran. Demonstrasjonene har fortsatt på tross av at menneskerettsaktivister så langt har rapportert om over 340 drepte og nærmere 16.000 pågrepne.

De siste dagene er dessuten flere demonstranter dømt til døden.

Før angrepet i Izeh skal minst sju personer ha blitt drept i forbindelse med demonstrasjonene de siste to dagene, melder nyhetsbyrået AFP. Tirsdag ble til sammen tre medlemmer av sikkerhetsstyrkene drept ulike steder i landet, ifølge statlige medier.

Stengt internett

Onsdag ble en demonstrant drept foran huset til en av de tre demonstrantene som ble skutt og drept dagen før av sikkerhetsstyrker i provinsen Kurdistan, ifølge den Oslo-baserte menneskerettsgruppa Hengaw.

Iranske myndigheter har lagt tunge begrensninger på mediedekningen og periodevis stengt internettet. Det gjør det vanskelig å skaffe uavhengige bekreftelser av meldingene om uro rundt om i landet.

Iranske myndigheter har avfeid demonstrasjonene som en utenlandsk konspirasjon. Demonstrantene sier de har fått nok etter flere tiår med undertrykkelse under prestestyret og den tilhørende eliten – som de mener er korrupt og autoritær.

FNs menneskerettskontor ba tirsdag Iran om umiddelbart å løslate de mange tusen som er pågrepet for å ha deltatt i fredelige demonstrasjoner.