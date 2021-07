Cubas president anklager USA for å oppildne til sosial uro

Dagen etter at flere tusen cubanere demonstrerte mot regjeringen, anklager president Miguel Díaz-Canel USA for å kvele landet økonomisk for å fremme uro.

Støttespillere av den cubanske regjeringen viste sin støtte samtidig som demonstrasjonene pågikk. Foto: Ismael Francisco / AP / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

I en TV-sendt tale sa presidenten at Cuba har forsøkt å imøtegå og bekjempe vanskelighetene som tiårene med den USA-ledede blokaden har ført med seg.

Flere tusen cubanere luftet søndag sin misnøye med regjeringen. I den høyst uvanlige markeringen ble det blant annet ropt «Ned med diktaturet».

EUs utenrikssjef Josep Borrell oppfordret mandag de cubanske myndighetene til å tillate fredelige demonstrasjoner mot regjeringen.

– Jeg vil oppfordre regjeringen der om å tillate fredelige demonstrasjoner og lytte til misnøyen som uttrykkes av demonstrantene, sa han etter et møte med EUs utenriksministre i Brussel.

Lange matkøer og kritisk mangel på medisiner siden starten på pandemien har ført til økende sinne blant vanlige cubanere den siste tiden.

Det er feilslått å skylde på USA, svarer utenriksminister Antony Blinken.

– Det cubanske regimet gjør en grov feil hvis de tolker det som skjer i en rekke landsbyer og byer landet over som et resultat av noe USA har gjort, sier han i en uttalelse.

Blinken sier at myndighetene ikke lytter til folket, og at problemene skyldes dårlig ledelse når det kommer til koronahåndtering og økonomi.