Tonga-vulkanens lydbølge gikk jorden rundt tre ganger

Vulkanutbruddet på Tonga er antakelig det største av sitt slag siden 1800-tallet. Forskere på Island har registrert at lydbølgen gikk tre runder rundt jorden.

Store ødeleggelser i Tonga etter vulkanutbruddet og tsunamien.

Det sier seismologen Björn Lund til det svenske nyhetsbyrået TT.

Utbruddet i undervannsvulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha'apai 15. januar kastet aske og gjørme opp til 40 kilometer opp i atmosfæren, i tillegg til å forårsake en større tsunami. Ødeleggelsene i øystaten er massive, og minst fem personer har omkommet i Tonga og Peru. I tillegg er størsteparten av Tonga dekket i aske, mens det har vært et større oljesøl i Peru etter at en oljetanker ble truffet av tsunamibølgen.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasa anslår at utbruddet var flere hundre ganger større enn eksplosjonen fra atombomben som ble sluppet over Hiroshima i 1945.

– Lydbølgen kunne høres til New Zealand, 2.000 kilometer unna. Den er også registrert over hele jordkloden på noe som kalles infralydsensorer. Vi mennesker kan ikke høre de lydene, men mine kolleger på Island har registrert at lydbølgen gikk verden rundt tre ganger, sier Lund.

Trolig er utbruddet det største i en undervannsvulkan siden den indonesiske vulkanen Krakatau gikk i luften i 1883. Satellittmålinger viser at askeskyen nådde minst 35 kilometers høyde, og slapp dessuten ut store mengder svoveldioksid, noe som kan påvirke klimaet.

– Da den filippinske vulkanen Pinatubo gikk i luften i 1991 kom det også svoveldioksid og aske opp i 30 kilometers høyde. Det gjorde at temperaturen på den nordlige halvkule, særlig over Stillehavet, gikk ned i gjennomsnitt en halv grad i et par år, sier seismologen.