Tiden renner ut for å finne overlevende etter jordskjelvet i Haiti

Det foregår en desperat kamp for å redde overlevende ut fra sammenraste hus i Haiti. Dødstallet etter helgens jordskjelv har steget til rundt 1300 mennesker.

Jordskjelvet la tusenvis av hus i ruiner.

Antall skadede har passert 5700 personer, mens det nøyaktige dødstallet er 1297, ifølge en oppdatering fra myndighetene natt til mandag norsk tid.

Det kraftige jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 da det rammet den sørvestlige delen av landet lørdag morgen.

Redningsarbeidet er en kamp mot klokken siden den tropiske stormen Grace ventes å treffe landet mandag med kraftig vind og nedbør.

Skadede mennesker får behandling på et sykehus i Les Cayes. Om kort tid er landet ventet å bli rammet av uvær, og det haster med å grave frem overlevende fra ruinene.

Sover ute

I byen Les Cayes har mange mennesker tilbrakt natt til mandag utendørs foran husene sine, eller det som er igjen av dem.

Flere steder lemper folk bort bygningsrester med hendene i håp om å finne familiemedlemmer som ble begravd i ruinene. Gatene er fulle av tunge maskiner som løfter opp murbrokkene, og folk håper fortsatt å finne overlevende.

– Takk Gud og også telefonen min, jeg er i live, sier Marcel François, som ble reddet ut av huset sitt i Les Cayes. Hans yngre bror Job forteller at han fikk en desperat telefonoppringning fra broren mens han var fanget under bygningsrestene

– Han sa at han ikke kunne puste, at han var i ferd med å dø, sier Job Marcel.

En omkommet person bæres bort i Les Cayes, en av byene som ble hardt rammet av lørdagens jordskjelv i Haiti.

Mange tragedier

Om lag 13.600 bygninger ble helt ødelagt i skjelvet, og over 13.700 bygninger fikk skader.

Jordskjelvet er den siste av en rekke tragedier som har rammet den karibiske øynasjonen de siste årene. Landet ble også offer for et ødeleggende jordskjelv i 2010. Det hadde en styrke på 7 og tok livet over 200.000 mennesker. Over 1,5 millioner mennesker ble husløse, mens 60 prosent av landets helsevesen ble lagt i grus.

Flere land lover hjelp

Det er dessuten bare en drøy måned siden president Jovenel Moïse ble likvidert i sin egen bolig, noe som har bidratt til å gjøre det svært fattige landet enda mer ustabilt midt i koronapandemien. Etter likvideringen har både kriminaliteten og smitten skutt i været.

Mange land har lovet å hjelpe Haiti, men Haitis statsminister Ariel Henry understreker at hjelpen må være bedre samordnet enn etter katastrofen i 2010. All hjelp skal nå koordineres av landets sivilforsvar, ifølge Henry,

USA, nabolandet Den dominikanske republikk, Mexico, Cuba og Ecuador er allerede i gang med å bistå landet. Chile, Argentina, Peru og Venezuela har også lovet hjelp, så vel som FN.

