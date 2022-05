Norge, Danmark og Island gir sikkerhetsgaranti til Sverige og Finland

Norge, Danmark og Island er klare til å bistå med alle nødvendige midler hvis Sverige og Finland blir utsatt for et angrep før de formelt blir Nato-medlemmer.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier de nordiske landene vil gjøre alt de kan for å hjelpe Sverige og Finland dersom de skulle bli angrepet før de blir tatt opp i Nato. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Det sier Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding mandag, kort tid etter at Sverige kunngjorde at de vil søke Nato-medlemskap.

– Dette er et tidsskille for det nordiske samarbeidet. Denne forsikringen er et tydelig signal fra oss. Vi vil gjøre det vi kan for å sikre en rask prosess, slik at Norge kan ratifisere Sverige og Finland som Nato-medlemmer svært raskt, sier Støre.

Både Finland og Sverige oppfyller allerede kriteriene for å bli medlem av forsvarsalliansen, ifølge regjeringen. Et finsk og svensk Nato-medlemskap vil bidra til et kollektivt forsvar og styrke den nordatlantiske sikkerheten, mener Støre.

– Vi vil ytterligere styrke vårt nordiske forsvarssamarbeid. Våre militære styrker jobber godt sammen og har trent sammen i mange år. Vi setter stor pris på de betydelige bidragene Finland og Sverige allerede har gitt som partnerland i Nato, sier Støre.

Han sier Norge, Danmark og Island støtter Finland og Sverige fullt ut når de nå søker Nato-medlemskap.