Artisten R. Kelly er kjent skyldig i utpressing og menneskehandel

Juryen i saken mot R&B-stjernen R. Kelly har kjent ham skyldig i utpressing og menneskehandel.

R. Kelly avbildet i Chicago i 2008.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Rettssaken mot 54-åringen, som har vært varetektsfengslet siden han ble tiltalt, startet i midten av august og varte i rundt en måned. Straffeutmålingen skal etter planen komme i mai neste år. Han risikerer livstid i fengsel hvis han blir kjent skyldig i alle tiltalepunktene.

Aktorat tegnet i rettssaken et bilde av en overgriper som over lang tid brukte «sin berømmelse, popularitet og sitt nettverk» til å legge til rette for og begå overgrep. Han er tiltalt for blant annet utnyttelse av barn, bortføring, bestikkelser og tvangsarbeid fra 1994 og fram til 2018.

Kelly avviser anklagene. Forsvareren hans sier ofrene er bitre tilhengere som samtykket til sex, men ble hevngjerrige etter at forholdet til artisten tok slutt.

R. Kelly avbildet i retten i september 2019.

Publisert Publisert: 27. september 2021 21:30 Oppdatert: 27. september 2021 21:48