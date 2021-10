Kunstneren Lars Vilks og to politifolk omkom i trafikkulykke i Sverige

Kunstneren Lars Vilks omkom sammen med to politifolk da bilen de satt i, kolliderte med en lastebil i Sverige søndag, bekrefter samboeren til Dagens Nyheter.

I 2015 ble Lars Vilks utsatt for et terrorangrep i København, da som deltaker i et debattmøte om kunst, blasfemi og ytringsfrihet. Her er han på en ytringsfrihetskonferanse i Danmark året etter. Foto: Nikolai Linares / NTB

Politifolkene jobbet i personbeskyttelsesgruppen til det svenske politiet, og de tre var sammen i en sivil politibil da ulykken skjedde på E4 utenfor Markaryd i Småland søndag ettermiddag.

75 år gamle Vilks har levd med politibeskyttelse siden han tegnet profeten Muhammed som en hund i 2007, to år etter den såkalte karikaturstriden.

– Det er med forferdelse og stor sorg at jeg tar imot beskjeden om at våre to kolleger og person vi beskyttet, omkom i ettermiddag, sier rikspolitisjef Anders Thornberg.

I forbindelse med kollisjonen begynte det å brenne kraftig i begge kjøretøy. Det er fremdeles uklart hvordan ulykken skjedde, men det er foreløpig ingenting som tyder på at noen andre skal være innblandet. Føreren av lastebilen er brakt til sykehus og får behandling der.

I 2015 ble Vilks utsatt for et terrorangrep i København, da som deltaker i et debattmøte om kunst, blasfemi og ytringsfrihet. Vilks kom uskadd fra angrepet, men den danske dokumentarfilmskaperen Finn Nørgaard ble skutt og drept, og tre politifolk skadd.

Vilks var fra 1997 til 2003 professor i kunstteori ved Kunsthøgskolen i Bergen.

