Juleselskapsskandalen: London-politiet kobler inn spesialenheten for politisaker

Rabalderet rundt angivelige juleselskap i Downing Street i fjor fortsetter. Etter kraftig kritikk sender nå London-politiet saken til sin egen spesialenhet.

Huskatten Larry sitter ved den julepyntede døren til statsministerboligen 10 Downing Street i London mandag. Boris Johnson anklages for å ha holdt juleselskaper i boligen i fjor, da en streng nedstengning var på plass.

Boris Johnson og andre i regjeringsapparatet anklages for å ha holdt juleselskap i statsministerboligen i 2020, til tross for at en streng nedstengning var på plass.

Johnson, som er kommet under sterkt press som følge av saken, har bestemt avvist at koronareglene ble brutt.

Regjeringen har lovet å granske anklagene, men så langt har politiet avvist å innlede en etterforskning og skriver at det skjer «basert på mangelen på bevis og i tråd med vår praksis om å ikke etterforske brudd på slike regler i etterkant».

Politi på vakt

Et omfattende sikkerhetsapparat er til enhver tid på plass rundt 10 Downing Street, og politioppbudet er stort. Politiets manglende vilje til å etterforske saken for å innhente eventuelle bevis, for eksempel fra egne medarbeidere som var på vakt, har vekket skarpe reaksjoner både i sosiale medier og blant opposisjonen i Storbritannia.

Baronesse Jones of Moulsecoomb, som er medlem av De grønne, har ifølge BBC klaget saken inn for Independent Office for Police Conduct (IOPC), som tilsvarer Spesialenheten for politisaker i Norge. I etterkant av klagen har London-politiet brakt saken inn for enheten på egen hånd.

– Vi kan bekrefte at vi fredag 17. desember har fått oversendt en klage fra Metropolitan Police om et angivelig selskap i Downing Street i desember 2020. Vi vurderer videre hvilke tiltak som er nødvendig fra vår side, hvis noen, sier IOPCs talsperson ifølge CNN.

– Kan ha medvirket

Baronesse Jones sier at politiet som var på vakt utenfor statsministerens bolig kontrollerer all tilgang til lokalet.

– For å si det enkelt, hvis det var en ulovlig samling i 10 Downing Street, så må politiet ha visst om det og har høyst sannsynlig hatt en aktiv rolle i å organisere eller legge til rette for den ulovlige samlingen, sier hun til BBC.

Hun føyer til:

– Jeg tror politiet må svare for å ha medvirket til et lovbrudd, eller for med overlegg å ikke ha håndhevet loven overfor politikerne i regjeringen og deres stab.

Video

Kritikken har haglet mot London-politiets leder Cressida Dick etter beslutningen om å ikke etterforske. Baronesse Jones omtaler beslutningen som «en potensiell dekkoperasjon».

Politiinspektør Tony O'Sullivan i London-politiet sier den delen av klagen som dreier seg om Dick direkte faller utenfor spesialenhetens ansvarsområde og er sendt videre til ordførerens kontor i London, nærmere bestemt Mayor's Office for Policing And Crime (MOPAC), ifølge Mail Online.

Saken begynte for alvor å rulle da en video med Johnsons tidligere pressetalsperson Allegra Stratton ble lekket. I videoen tuller flere ansatte i Downing Street med festen som skal ha funnet sted 18. desember.

Stratton trakk seg i etterkant fra stillingen. Siden har det kommet anklager om at det skal ha blitt holdt flere fester, og Johnsons tidligere rådgiver Dominic Cummings har rykket ut og hevdet at det finnes bilder fra arrangementene.

Bekymret for smittevernet

I Storbritannia er nå flere bekymret for at den tilsynelatende slappe holdningen til koronareglene fra de som styrer landet, vil undergrave etterlevelsen av koronarestriksjonene, som igjen er blitt aktuelle med spredningen av omikronvarianten.

Det murres i rekkene i Det konservative partiet, og Labour bruker saken for det den er verdt.

– Tror statsministeren nå at han har den moralske autoriteten til å lede og be det britiske folket om å følge reglene? sa Labour-leder Keir Starmer tidligere i desember.