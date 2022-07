Minst seks omkom da isbre løsnet i fjellet i Italia

Minst seks mennesker mistet livet da en del av en isbre løsnet og raste inn i en gruppe fjellklatrere i de italienske alpene, ifølge nødetatene. Åtte er skadd.

Minst seks personer omkom da en del av en isbre løsnet og raste inn i en gruppe fjellklatrere i de italienske alpene søndag.

Bildet viser et av de italienske redningshelikoptrene på vei til isbreen nær Trento i Italia søndag.

Flere nødetater er involvert i søket etter savnede etter isbre-ulykken i Italia søndag.

NTB-AP-DPA

Publisert Publisert I dag 17:08

– Et ras med snø, is og stein traff en sti på et tidspunkt da det var flere taulag der, hvorav noen ble tatt. Det totale antallet klatrere som var involvert, er ikke kjent, sier talsperson Michela Canova i nødetatene til nyhetsbyrået AFP.

Seks personer er bekreftet omkommet, og minst åtte skadd.

Ulykken fant sted i fjellet Marmolada, det høyeste i de østlige Dolomittene nord i Italia. Det er uklart hvor mange som eventuelt er savnet.

Tidligere søndag tvitret det nasjonale fjellredningskorpset at minst fem helikoptre og redningshunder deltok i søk i området.

Flere taulag

Ofrenes nasjonaliteter er ikke kjent.

Nødetatene nordøst i Italia tvitret tidligere søndag at rundt 15 fjellgåere antas å ha vært i det skredrammede området. De skadde er brakt til flere sykehus i regionene Trentino-Alto Adige og Veneto, ifølge redningstjenestene.

Marmolada ruver 3.343 meter over havet. Delen som løsnet fra isbreen, kalles en pinakkel.

– En stein som raste, gjorde at en bresprekk åpnet seg, tvitret nødetatene.

Høy fart

Hendelsen fant sted i nærheten av Punta Rocca, langs ruten som vanligvis brukes til å nå toppen, ifølge fjellredningskorpset.

– Vi hørte et kraftig brak, typisk for et skred, sier et øyevitne til det italienske nyhetsbyrået Ansa.

– Deretter så vi en lavine av snø og is som raste mot dalen i høy fart, og vi visste at noe fælt hadde skjedd, sier øyevitnet.

Hetebølge

Det er uklart hva som utløste raset, men den intense hetebølgen som har rammet Italia siden slutten av juni, kan være en faktor, sier redningstjenestens talsmann Walter Milan til TV-kanalen RAI.

– Varmen er uvanlig, sier han og påpeker at temperaturene de siste dagene har vært opp mot 10 grader på toppen av fjellet.

– Det er ekstremt og åpenbart unormalt, sier Milan.