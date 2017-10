«Burkaforbud» gir uante konsekvenser

I et forsøk på å bekjempe bruk av burka og nikab har østerrikerne innført et maskeringsforbud. Det rammer imidlertid også andre former for hodebekledning. En hai-maskot, gatemusikanter og en kald syklist er tatt for brudd på Østerrikes «burkaforbud».