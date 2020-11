Minst 32 drept i massakre i Etiopia – opprørsgruppe mistenkes å stå bak

Minst 32 personer har blitt drept i en massakre i Oromia-regionen i Etiopia, ifølge myndighetene. Overlevende har talt 54 døde personer, ifølge Amnesty.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– De offisielle tallene er på 32 sivile, men foreløpige bevis som EHRC har fått tilgang til, tyder på at det er veldig sannsynlig at tallene er høyere, heter det i en uttalelse fra EHRC, Etiopias organ for menneskerettigheter.

Amnesty International sier i en uttalelse at det ifølge overlevende er funnet 54 døde personer.

Flere menneskerettighetsgrupper setter spørsmålstegn ved hvorfor regjeringssoldater skal ha forlatt området bare timer før massakren skjedde.

Barn blant ofrene

Massakren fant sted søndag kveld i Guliso-området, hvor bevæpnede menn likviderte sivile, flesteparten av dem fra Amhara-befolkningen, ifølge lokale myndigheter.

– Kvinner, barn, eldre og unge ble utsatt for drap, bortføringer og skader, heter det i en uttalelse fra de nevnte myndighetene.

De mistenker at opprørsgruppen Oromo Liberation Army (OLA) står bak massakren. Ingen har foreløpig påtatt seg ansvaret.

- Hjerteskjærende

Etiopias statsminister og fjorårets fredsprisvinner, Abiy Ahmed, fordømmer det «hjerteskjærende» angrepet.

– Etiopias fiender lover å enten styre landet eller ødelegge det, og de gjør alt de kan for å oppnå dette. Blant taktikkene deres er å bevæpne sivile og gjennomføre barbariske angrep basert på identitet, sier han.

Omoro-befolkningen og Amhara-befolkningen er i en langvarig konflikt med hverandre, hvorav Omoro-befolkningen anklager Amhara-befolkningen for å marginalisere dem.