Mer enn 90.000 evakuert fra skogbrann i det sørlige California – to brannmenn kritisk skadd

Mer enn 90.000 er evakuert som følge av en skogbrann som sprer seg hurtig like sør for Los Angeles. Et strømselskap sier deres utstyr kan ha forårsaket brannen.

Brannen har spredd seg til 29 kvadratkilometer. Foto: KNBC-TV / AP / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Brannen startet i Orange County like etter soloppgang mandag morgen, og mandag kveld dekker den et område på 29 kvadratkilometer. Den er overhodet ikke under kontroll.

Sterke vindkast har ført flammene mot Irvine, der det bor 280.000 personer.

To brannmenn er kritisk skadd med andre- og tredjegradsforbrenninger over store deler av kroppen.

Det er målt vindstyrke opp mot 15 meter i sekundet i lavlandet og 30 meter i sekundet i høyden. På grunn av den sterke vinden ble brannhelikoptrene en periode satt på bakken.

Strømleverandøren Southern California Edison sier de undersøker om deres utstyr kan ha forårsaket brannen.

Brannområdet er særs røykfylt. Foto: Jae C. Hong / AP / NTB

Brannmenn jobber for å stanse brannen. To er skadd. Foto: Jae C. Hong / AP / NTB

I en kort rapport heter det at en kabel, som knyttet en telekommunikasjonslinje til en støttelinje, kan ha kommet i kontakt med en 12.000 volts ledningstråd over den.

Leverandøren har kuttet strømmen til om lag 38.000 boliger og forretninger i fem fylker, flere av dem i områdene som er rammet av skogbrannene, som et forebyggende sikkerhetstiltak.

En SUV står parkert i evakuert boligområde som er dekket av kraftig røyk i Irvine sør for Los Angeles. Foto: Jae C. Hong / AP