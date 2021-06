Colombiansk ekspresident ber om tilgivelse for sivile drap

Tidligere president og fredsprisvinner Juan Manuel Santos ber om tilgivelse for flere tusen sivile drap da han var forsvarsminister i Colombia.

Fredsprisvinner Juan Manuel Santos forklarte seg for landets sannhetskommisjon fredag. Her under nobelprisutdelingen i desember 2016. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

NTB

Det colombianske militæret drepte minst 6.402 sivile i perioden 2002 til 2008. De ble framstilt som fiendtlige geriljakrigere for at soldatene skulle fylle kvoten og motta bonuser, ifølge landets spesielle domsmakt for fred (JEP).

– Det skulle aldri ha skjedd. Jeg erkjenner det, og jeg ber om tilgivelse, fra dypet av sjelen min, fra alle mødrene og familiene deres som ble ofre for denne grusomheten, sa Santos til landets sannhetskommisjon fredag.

Insentiver for drap

Santos var forsvarsminister i perioden 2006 til 2009 før han tok over som president fra 2010 til 2018. I 2016 mottok han Nobels fredspris sammen med motparten i Farc-geriljaen for fredsavtalen mellom partene i den blodige konflikten.

Den spesielle domsmakten for fred og sannhetskommisjonen var en del av fredsavtalen.

Santos vedgikk også at presset på å drepe flere fiender og belønningen for å oppnå det, utvilsomt var insentiver for drapene på sivile. Men han ville ikke kalle det for systematiske drap.

Vil se Santos i øynene

Den mer enn 50 år lange væpnede konflikten i Colombia ble utkjempet mellom militæret, venstreekstreme geriljagrupper og høyreekstreme paramilitære grupper.

Mer enn 220.000 mennesker mistet livet under borgerkrigen, og flere millioner mistet hjemmene sine.

En gruppe mødre som kaller seg Soachas mødre, sier etter uttalelsene at de vil ha et møte med Santos, så han kan se dem i øynene. De har alle sønner som ble drept, og har kjempet for rettferdighet for barna sine.

– I mer enn 13 år har vi ropt at sønnene våre ikke var geriljakrigere. Endelig har vi hørt det fra hans egen munn, sier de om Santos' forklaring til sannhetskommisjonen.