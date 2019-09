Det meldes om enorme ødeleggelser etter at orkanen Dorian feide inn over det nordvestre Bahamas. Myndighetene ber folk om å ikke motsette seg evakuering.

Tusenvis av mennesker er innlosjert i skoler, kirker og andre mer solide bygninger etter at den sterkeste orkanen som er registrert på Bahamas noensinne, traff øygruppen i Atlanterhavet tidlig ettermiddag søndag lokal tid.

Dorian har vokst seg til en kategori 5-orkan og hadde en vindstyrke på 79 meter pr. sekund idet den traff Bahamas. Den beveger seg fremover med en fart på om lag 13 kilometer i timen, og et par timer seinere hadde den truffet Abacos-øyene.

Ekstremværet tiltar i styrke, og det meldes om at vannforsyningen er brutt og strømmen er borte. Samtidig pågår det et intenst evakueringsarbeid.

Ramon Espinosa / AP / NTB scanpix

– Ille

– Dette kommer til å bli virkelig ille for Bahamas, sier orkanforsker Phil Klotzbach ved Colorado State University.

Både politiet og øvrige myndigheter ber innstendig folk om å følge oppfordringen om å evakuere ettersom flere har avstått fra å følge rådene. Flere veier er stengt flere veier, og det er opprettet mange tilfluktsrom.

Ramon Espinosa / AP / NTB scanpix

I Guana Cay på Abacos-øyene ble kun åtte personer med fergen da den gikk søndag. Det betyr at 150 personer fremdeles befinner seg i det orkanrammede området.

– Det er nå katastrofale orkantilstander på Abacos-øyene, melder det nasjonale orkansenteret søndag ettermiddag.

På Facebook skriver senteret at det anslår at Dorian vil herje øygruppen i opp mot 30 timer eller mer.

Gerald Herbert / AP / NTB scanpix

Følger med på fastlandet

I USA følger mange millioner mennesker langs sørøstkysten med på orkanen med et vaktsomt øye. Meteorologene mener imidlertid at det ligger an til at orkanen ikke treffer Florida rett på, men heller dreier nordover slik at den følger en bane utenfor kysten av Georgia og South Carolina.

President Donald Trump har bedt Florida, Georgia, South Carolina og Nord Carolina om å fortsette sine forberedelser. Ifølge myndighetene vil folk i disse statene oppleve følger av orkanen den kommende uken.