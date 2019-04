Som første land i verden har Sør-Korea åpnet slusene for den nyeste generasjonen av mastebasert mobilt internett. Lynrask hastighet og lav forsinkelse muliggjør et helt vilt strømmeforbruk. Dessuten kan det virkelig få fart på robotene.

En robotarm kjører frem og tilbake mens heroisk musikk buldrer ut fra høyttalerne som henger rundt om i pizzeriaen. Roboten serverer imidlertid ikke pizza. I stedet har den en telefon i klørne: Den første telefonen som uten ekstra tilbehør kan benytte seg av fremtidens mobile internett: 5G.

– Jeg klarte ikke å sove i det hele tatt i natt, fordi jeg var så spent, sier Gwon Jung-hoon, som venter i restaurantens tredjeetasje, som i dag er forvandlet til én stor 5G-reklame.

Han dro av sted omtrent klokken fem om morgenen og satt i halvannen time på toget for å være nummer ti til å kjøpe Samsungs nyeste modell, S10 5G, som han gladelig har brukt cirka 10.600 norske kroner på, bare så han kan ta i bruk det nye nettet.

– Jeg var en av de første til å få 3G også, så jeg gleder meg enormt mye til å prøve 5G. Det er alltid bra å ha noe som den første; å ha noe som ingen andre har, og det er en tjeneste som kun er tilgjengelig her i Korea, sier han.

Det handler om å være raskest. Raskest til å følge trender, raskest til å laste ned og raskest til å strømme. Ifølge SK Telecom, Sør-Koreas største mobiloperatør, kom de opp i hele 2,7 gigabyte i sekundet i sine egne tester.

Strøm din egen virkelighet

Teknologien er fortsatt ny. Sør-Korea er det første landet i verden som åpnet for tilgangen til nettverket. Og fordi det er så nytt, er det vanskelig å vite nøyaktig hva teknologien kan brukes til.

– 5G er et åpent hav og vi vil utforske det mens vi seiler ut på det, sier Yong Chul Yoon, visedirektør for SK Telecoms kommunikasjonssenter.

– Medier vil dra fordel av det, spesielt virtual reality og augmented reality.

For å gi en smaksprøve har SK Telecom satt opp en scene i hovedkvarteret sitt og invitert verdenspressen til et innblikk i hva nettverket vil by på.

Ahn Young-joon, AP

En komiker kommer på scenen. Han er morsom og publikum ler av vitsene hans. Han er imidlertid litt nedfor, siden det er lenge siden han har sett broren sin. Så han spør broren om han vil se baseball, men siden de ikke er i samme rom, så er ikke det mulig. Eller jo – nå er det det.

Han tar på seg VR-briller og går inn i en virtuell stue, setter seg i en virtuell sofa, ved siden av sin virtuelle bror og ser på en virtuell TV, som viser baseball fra den virkelige verden. Hvis du har behov for å henge med familien din, kan du nå gjøre det trådløst uten å egentlig henge med dem.

God lyd, spill i skyen og smarte byer

I konkurrenten KTs lobby står det smilende modeller, som med glede viser frem telefoner som kan både det ene og det andre. Du kan strømme musikk i det krevende FLAC-formatet og du kan strømme spill, slik at du kan spille dem uten å måtte installere dem på telefonen.

En Youtube-video blir lastet inn på få sekunder og du kan strømme seks forskjellige personer som spiller dataspill samtidig. Likevel er det ikke derfor 5G er interessant, mener Phil Harpur, senior markedsanalytiker hos Buddecomm, et analysebyrå som spesialiserer seg i telekommunikasjon.

– De virkelige konsekvensene av 5G er at det vil skje en dramatisk akselerasjon i utviklingen av eksisterende industrier, og vi vil se utviklingen av helt nye industrier som kunstig intelligens og virtual reality, sier han.

– Med utviklingen av 5G vil vi se mobilt internett gå fra å være et verktøy som tillater nettilgang, til en teknologi som gagner et bredt utvalg industrier fra Internet of Things til smart cities og førerløse biler.

En såkalt smart city er en by som bruker store mengder data til å regulere gitte ressurser mest mulig effektivt, for eksempel strøm- og vannforbruk eller trafikk. Mer kommunikasjon er mulig fordi 5G har stor båndbredde, slik at det så å si kan være mer data på veiene.

Ahn Young-joon, AP

I tillegg har 5G enormt rask svartid, noe som vil være til stor hjelp når det gjelder automatisering og kunstig intelligens.

Fremtidens biler

Koreanske fabrikker er allerede i gang. Infrastrukturen ble satt opp i desember og utvalgte selskaper har hatt adgang til nettverket siden da. Og det har faktisk gjort en forskjell for Myungwha Industries, et selskap som produserer bildeler.

– De har kunnet merke en stigning i produktivitet, sier Yong Chul Yoon fra SK Telecom, mobilselskapet som har stått for samarbeidet med Myungwha.

– Vi har installert kameraer som tar 24 bilder i sekunder fra flere vinkler. Den kunstige intelligensen analyserer disse bildene i sanntid og avgjør om produktet er defekt, sier Yong Chul Yoon. 5G gjør det mulig å kommunisere raskt nok.

Dessuten hjelper det selvkjørende biler. Den lave svartiden gjør bilene i stand til å fange opp ting som monterte sensorer ikke kan, ved å snakke med for eksempel kameraene som overvåker veiene. Det ligger imidlertid langt frem i tid, så inntil da vil 5G bare gi deg lynraskt internett til mobilen din.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN