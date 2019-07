Iran har nå mer anriket uran på lager enn hva atomavtalen fra 2015 tillater, vedgår landets utenriksminister Mohammad Javad Zarif.

Atomavtalen, som Iran inngikk med seks stormakter, innebærer at Iran ikke kan lagre mer enn 300 kilo uran med en anrikningsgrad på 3,67 prosent.

På spørsmål fra det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA om landet har brutt grensen, svarer utenriksminister Mohammad Javad Zarif bare bekreftende.

Også Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) bekrefter at grensen er brutt.

USA mot røkla

President Donald Trump har trukket USA fra avtalen og gjeninnført harde sanksjoner mot Iran. De andre landene, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, har ønsket å opprettholde avtalen, men har ikke kunnet hindre at Irans økonomi er blitt hardt rammet av sanksjonene.

På Twitter oppfordrer britenes utenriksminister Jeremy Hunt Iran til å ikke ta «flere steg bort fra» atomavtalen, og ber om at de igjen skal føye seg etter den.

Også FNs generalsekretær António Guterres uttrykker bekymring gjennom sin talsperson.

Mandag oppfordret EUs utenrikssjef, italienske Federica Mogherini, Iran om å avstå fra handlinger som underminerer atomavtalen, melder AP.

– Europa vil opprettholde avtalen såfremt Iran fremdeles opprettholder sine forpliktelser i henhold til avtalen, sier utenrikssjefen via sin talsperson, Maja Kocijancic.

Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov sier Irans avgjørelse er en «naturlig konsekvens av nylige hendelser», og et resultat av det «uhørte presset» fra USA.

Iranske myndigheter varslet allerede for flere uker siden at de ikke kom til å overholde avtalen, om ikke de andre landene gjorde mer for at Iran skulle kunne fortsette å eksportere olje og ha et fungerende bankvesen.

Frist 7. juli

Iran har gitt Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland frist til 7. juli med å komme opp med et forslag som letter sanksjonsbyrden. De truer ellers med å anrike uran til en høyere grad.

Ifølge eksperter trengs minst 250 kilo høyanriket uran for å kunne lage atomvåpen, dersom Iran skulle bestemme seg for å gjøre dette.

Uran benyttet i atomvåpen har vanligvis en anrikningsgrad på mer enn 85 prosent, men i teorien kan man også lage en ineffektiv atombombe med uran som er anriket ned mot 20 prosent.

Netanyahu ber om sanksjoner

Israels statsminister Benjamin Netanyahu beskriver Irans avgjørelse som et «betydelig steg mot å lage atomvåpen».

Han sier Israel snart vil legge frem bevis for at Iran hele tiden har løyet om sitt atomprogram.

Netanyahu ber stormaktene om å «holde fast ved sine forpliktelser» om å innføre sanksjoner mot Iran som respons på brudd mot betingelsene i atomavtalen.