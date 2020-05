Sjelden infeksjonssykdom påvist hos stadig flere barn

Verdens helseorganisasjon undersøker om det finnes en tilknytning mellom covid-19 og en sjelden betennelsessykdom hos barn.

Publisert Publisert Nå nettopp

Et ni år gammelt barn døde fredag på La Timone-sykehuset i Marseille i Frankrike, etter å ha fått påvist symptomer på en sjelden infeksjonssykdom. Forskere og leger forsøker nå å finne ut om sykdommen kan knyttes til koronaviruset. Foto: AP / NTB scanpix

NTB

I New York er 73 barn innlagt på sykehus med symptomer som ligner Kawasakis syndrom, en sjelden sykdom som fører til vedvarende feber, utslett, magesmerter, hovne kjertler og oppkast hos barn.

Tre av barna er død, det siste en fem år gammel gutt.

– Til alle som måtte tro at barna deres er smittet av covid-19, dette tyder på at vi må revurdere den antakelsen, sa New Yorks guvernør Andrew Cuomo fredag.

Også flere andre steder i USA er barn innlagt på sykehus med de samme symptomene.

Marseille og London

Et sykehus i Marseille opplyse fredag at et ni år gammelt barn med symptomer på Kawasakis syndrom var død. Dødsfallet skal være det første blant totalt 125 slike sykdomstilfeller i Frankrike.

Et sykehus i London melder at en 14 år gammel gutt, som ikke hadde noen kroniske lidelser, døde etter å ha fått påvist de samme symptomene. Gutten hadde også testet positivt for koronaviruset.

Også i andre europeiske land er barn innlagt på sykehus med samme symptomer.

Verdens helseorganisasjon undersøker nå om en uvanlig infeksjonssykdom blant barn, kan være knyttet til koronaviruset, opplyser WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: AP / NTB scanpix

Halvparten koronasmittet

Kawasakis syndrom innebærer i noen tilfeller også at blodkar og vitale organer som hjertet og kransarteriene blir betente.

25 av de 50 første barna som ble syke i New York, testet positivt for koronaviruset, mens 22 fikk påvist antistoffer mot viruset.

– Foreløpige rapporter tyder på at dette syndromet kan være knyttet til covid-19, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus under en pressekonferanse fredag.

Han ba samtidig forskere og sykehus verden over om å bidra til å «på bedre vis forstå dette syndromet hos barn».

Ikke fastslått

WHO-epidemiologen Maria Van Kerkhove understreker at det foreløpig ikke er fastslått noen direkte forbindelse mellom koronaviruset og sykdommen barna dør av.

Van Kerkhove viste til at halvparten av barna som er innlagt med slike symptomer, ikke er smittet av viruset.

– Vi må finne ut om dette syndromet har noe med covid-19 å gjøre eller ikke. Alle land må være på vakt når det gjelder dette, sier hun.

Immunsystemets reaksjon

Selv om syndromet kan knyttes til covid-19, er det slett ikke sikkert at det er forårsaket av viruset, påpeker WHOs krisesjef Michael Ryan.

– Vi vet ikke ennå om disse sjeldne tingene som skjer, kan knyttes direkte til viruset, eller om de er et resultat av immunsystemets forsvar mot viruset, sier han.

Ryan understreker også at syndromet synes å være svært sjeldent, men at det nå er mer synlig som følge av det økende antallet covid-19-tilfeller.