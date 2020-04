New York holder igjen mens flere delstater lemper på koronatiltak

Flere delstater begynte mandag å fjerne ordre om nedstengning, men New York – USAs økonomiske motor og koronavirusets episenter – forhaster seg ikke.

Mens Colorado, Minnesota, Mississippi og Tennessee meldte seg inn i rekken av stater som løsner opp smittevernstiltakene, forbereder New York-guvernør Andrew Cuomo seg på å forlenge tiltakene i hardt rammede områder.

– 15. mai er datoen flere av tiltakene utløper på delstatsnivå. Jeg vil forlenge dem i flere deler av delstaten, fortalte han journalister mandag.

New York er USAs hardest rammede delstat, med over 17.300 koronarelaterte dødsfall og nesten 292.000 bekreftede smittetilfeller.

Cuomo planlegger å la noe produksjon- og bygningsarbeid gjenopptas i noen av områdene i delstaten som ikke har blitt like herjet av viruset. Men det er alt. New York har vært nedstengt siden midten av mars.

– Vi må være smarte, for om vi ikke er det, vil infeksjonsraten gå rett opp igjen, tilbake til der den var, forklarer Cuomo.

Ikke fornøyd

Guvernøren sier at antall nye tilfeller ikke faller like fort som han skulle ønsket, med mer enn 1.000 nye sykehusinnleggelser og 337 dødsfall som følge av sykdommen det siste døgnet.

I New York City, som er hardest rammet, viste en meningsmåling mandag at innbyggerne i stor grad støttet nedstengningen. Ordfører Bill de Blasio har kunngjort at minst 40 miles av gater vil stenges for trafikk, slik at innbyggerne får plass til å trene utendørs.

Mandag ble også det demokratiske primærvalget i delstaten avlyst, av smittevernshensyn.

Åpne restauranter i Georgia

Georgia er blant statene som har begynt gjenåpning, for å puste nytt ilv i økonomien.

Mandag åpnet restaurantene i delstaten, etter at strendene åpnet over helga, tross kritikk fra helseeksperter som advarer om at sosial distansering fortsatt er nødvendig for å stoppe spredningen.

– Vi trenger menneskelig kontakt, sa 64 år gamle Kim Kaseta til AFP. Hun var svært fornøyd med å være tilbake på den lokale frokostsjappa i storbyen Atlanta, der servitører og kokkene brukte masker.

Tennessee tillot også restaurantene å åpne mandag. I Alaska, Oklahoma, Minnesota, Mississippi, Colorado og South Carolina har myndighetene åpnet opp for enkelte aktiviteter.

Utilstrekkelig testing

Det skjer til tross for at forskere ved Harvard-universitetet og andre helsemyndigheter har advart om at brorparten av delstatene ikke har tilstrekkelig kapasitet til å teste folk ennå.

31 delstater, samt District of Columbia, der Washington ligger, er langt bak, heter det på helsenyhetssiden Stat. I New York skal behovet være å gjøre mellom 130.000 til 155.000 tester per dag. I midten av april var gjennomsnittet rundt 20.000 per dag.

På sin pressekonferanse mandag kveld, sa president Donald Trump at testing ikke er et problem.