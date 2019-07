Ekstremværet Barry har nådd land i Louisiana. Samtidig er uværet nedgradert til en tropisk storm.

Uværet traff land ved Intracoastal City, rundt 250 kilometer vest for New Orleans. I en kort periode ble Barry omtalt som en kategori 1-orkan med en vindstyrke på 120 kilometer i timen. Det amerikanske orkanvarslingssenteret (National Hurricane Center) har nå nedgradert uværet til en tropisk storm, etter at vindstyrken har falt til 113 kilometer i timen.

Det er ventet at uværet vil svekkes ytterligere etter hvert som det trekker lenger inn i landet fra kysten.

100.000 uten strøm

Guvernør John Bel Edwards er klar på at folk må ta nødvendige forholdsregler.

– Dette er kun begynnelsen, sa han på en pressekonferanse lørdag.

Kystvakten har så langt reddet et titalls mennesker fra det avsidesliggende samfunnet Isle de Jean Charles, hvor vannet steg så høyt at noen av innbyggerne måtte klatre opp på takene sine.

Orkanvarslingssenteret understreker samtidig at uværet også vil ramme områder lenger inn i landet.

Over 100.000 abonnenter i Louisiana og Mississippi var uten strøm lørdag kveld, norsk tid.

Beveger seg sakte

Flyplassen i Louisianas største by, New Orleans, er stengt for dagen.

Samtidig er nesten 70 prosent av oljeproduksjonen i Mexicogolfen innstilt på grunn av uværet. Det tilsvarer 1,3 millioner fat.

Barry beveger seg sakte, noe som vil medføre kraftig nedbør og fare for oversvømmelser gjennom helgen og inn i begynnelsen av neste uke, ifølge NHCs varsel.

Barry fører også med seg kraftig regn i delstatene Alabama og Mississippi.