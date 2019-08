Den nasjonalistiske og EU-skeptiske innenriksministeren Matteo Salvini vil felle egen regjering og utlyse nyvalg. Et valg han selv kommer til å vinne.

Italia er på vei mot et direkte sammenstøt med EU etter at innenriksminister Matteo Salvini torsdag kveld trakk teppet vekk under føttene på den sittende regjeringen.

Det skjer etter flere måneder med uenighet mellom regjeringspartiene Femstjernersbevegelsen og Lega, hvor Salvini er partileder for sistnevnte. Ifølge samtlige meningsmålinger ligger den EU-fiendtlige og nasjonalistiske partilederen an til å få mellom 36 og 38 prosent av stemmene dersom det blir nyvalg i høst.

Ifølge den italienske valgloven får et parti eller en koalisjon av partier som oppnår over 40 prosent av stemmene en gevinst i form av ekstra mandater.

– En koalisjon av nyfascister og restene av Berlusconis parti vil sikre Salvini makten, sier Paolo Borioni, historiker og lektor ved La Sapienza-universitetet i Roma, med henvisning til henholdsvis partiene Fratelli d’Italia (Italias brødre) og Forza Italia.

Bestemmer ikke tidspunkt

Ifølge avisen Corriere della Sera satser Matteo Salvini på å fremsette et mistillitsforslag til regjeringen allerede 20. august. Han er imidlertid ikke selv herre over tidsplanen, og bestemmer heller ikke tidspunktet for et eventuelt nyvalg.

Krisen kommer på et uheldig tidspunkt. Forhandlingene om et nytt statsbudsjett som EU-kommisjonen vil granske med lupe har nemlig gått i stampe.

Matteo Salvini har gjort det klart at han ikke vil bøye seg for «diktater» fra EU når det gjelder budsjettet og innvandringspolitikk, og han ønsker også å sikre seg retten til selv å utnevne Italias nye EU-kommissær, som skal tale Italias sak i EU.

Presidenten bestemmer

Italias uavhengige statsminister, Giuseppe Conte, som nok har mer til felles med Femstjernersbevegelsen enn Salvinis Lega, minner innenriksministeren om at parlamentet må vedta en mistillitserklæring til regjeringen, og at statsråder må trekke seg fra regjeringen.

Derfor er det Italias president, Sergio Mattarella, som vil få oppgaven med enten å finne en løsning i form av en ny regjeringskoalisjon eller utlyse nyvalg.

Matteo Salvini har truet med å la regjeringen falle i flere uker. Han henviser til utallige stridspunkter mellom de to veldig forskjellige regjeringspartiene, som spørsmålet om ferdigstilling av en jernbane for høyhastighetstog mellom Lyon og Milano.

Det er også strid om andre store infrastrukturprosjekter, velferdspolitikk, forholdet til EU og til en viss grad også innvandringspolitikken.

I en avstemning i parlamentet onsdag om høyhastighetsbanen sto regjeringspartnerne steilt mot hverandre, og offisielt var det denne konfrontasjonen som fikk Matteo Salvini til å reagere.

Endret styrkeforhold

I lang tid har imidlertid flere av Femstjernersbevegelsens statsråder åpent kritisert Matteo Salvinis beslutning om å stenge landets havner for redningsskip som opererer i Middelhavet, og det er derfor grunn til å tro at denne uenigheten er den reelle årsaken til at Salvini vil felle regjeringen.

Nå ønsker Salvini å kunne sette sin egen dagsorden uten å forholde seg til Femstjernersbevegelsen, og da hjelper det selvfølgelig at meningsmålingene for øyeblikket blåser vind i seilene hans.

Ved valget våren 2018 fikk Lega – som tidligere kun var et norditaliensk regionalt parti under navnet Lega Nord – 17,3 prosent av stemmene, mens Femstjernersbevegelsen fikk 32,6 prosent.

I dag er forholdet omvendt, med opp mot 39 prosent oppslutning om Lega, mens Femstjernersbevegelsen, som har kjempet hardt for å unngå nyvalg, kun har 17 prosent oppslutning.

Femstjernersbevegelsen opererer hovedsakelig på internett, og fremstår som uorganisert sammenliknet med det velorganiserte Lega, og med velgere fra venstrefløyen og miljøbevegelser har Femstjernersbevegelsens uerfarne ledere og statsråder hatt vansker med å hamle opp med den altdominerende Matteo Salvini.

Vanskelig å stoppe

Eksperter og kommentatorer i den italienske pressen anser det for gitt at det blir nyvalg i høst og at Matteo Salvini vil vinne dette valget.

De etablerte partiene kan ikke stanse Salvini. Tidligere statsminister Silvio Berlusconis parti, Forza Italia, er i ferd med å gå i oppløsning, og de fleste parlamentsmedlemmene i partiet vil støtte Salvini. Sosialdemokratene i Partito Democratico ligger an til å få kun 20 prosent av stemmene i et eventuelt nyvalg.

– Når de etablerte partiene ikke klarer å gjenskape forbindelsen til velgerne er veien vidåpen for andre, sier Paolo Borioni.

Han konstaterer også at påstandene om russisk finansiering av partiet Lega ikke har påvirket velgerne.

Matteo Salvinis største problem kan kanskje bli at han forsøker å styrke partiet i Sør-Italia, hvor Femstjernersbevegelsen dominerer.

Samtidig fastholder han en reform som begrenser de rike norditalienske regionenes bidrag til statskassen og til de fattigere regionene i sør.

– Det er en motsetning som kan gi Matteo Salvini problemer. Men akkurat nå likner han en opplagt vinner, mener Paolo Borioni.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN