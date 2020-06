– Prins Andrew innkalt til avhør i Epstein-saken

Storbritannias prins Andrew har fått formell innkalling til avhør i Jeffrey Epstein-etterforskningen i New York, ifølge en person med kjennskap til saken.

Publisert Publisert Nå nettopp

NTB

FBI har sendt henvendelsen til prins Andrew via den britiske regjeringen, melder NBC News.

Talsmann Nicholas Biase ved påtalemyndighetens kontor for New Yorks Southern District vil ikke kommentere saken. Men statsadvokat Geoffrey Berman i New York uttalte seg i mars om ønsket om å få stille spørsmål til prins Andrew i Epstein-etterforskningen. Da sa Berman at han ville vurdere å iverksette juridiske skritt mot prinsen.

– Til tross for prins Andrews svært åpne tilbud via en pressemelding om å samarbeide, har han nå fullstendig stengt døren for frivillig samarbeid, sa Berman.

Føderale etterforskere i USA har i flere måneder ønsket å snakke med prinsen.

Prins Andrew, som er dronning Elizabeths tredje barn og andre sønn, kunngjorde i fjor at han trekker seg fra alle kongelige plikter etter at han i et intervju med BBC forsvarte sitt vennskap med Epstein.

60 år gamle Andrew har nektet for at han hadde et seksuelt forhold til Virginia Giuffre, en amerikansk kvinne som har stått fram og hevdet at Epstein betalte henne for å ha sex med prins Andrew da hun var 17 år.

Epstein ble funnet død i en fengselscelle i New York i august. Han hadde flere mektige og berømte venner i USA og Storbritannia, og var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter og kvinner. Han nektet for anklagene, men risikerte 45 års fengsel om han ble funnet skyldig.