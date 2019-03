Minst 71 mennesker omkom da ei overfylt ferje sank på Tigris-elva under feiringen av kurdisk nyttår nær Mosul i Irak. Over 50 er reddet opp av vannet.

Så langt er 71 kvinner, barn og menn bekreftet omkommet, opplyser talsmann Saad Maan i innenriksdepartementet.

– Fartøyet fraktet familier og barn som skulle til et turistanlegg i Mosul, sier en tjenesteperson i innenriksdepartementet.

Det er uklart hvor mange som er savnet, men blant de 55 som er funnet i live, er 19 barn, ifølge Maan. En søk og redningsoperasjon pågår fortsatt.

Noen tjenestemenn sier ferja sank i Tigris-elva på grunn av et teknisk problem, og at det ikke var mange andre båter i område som kunne komme passasjerene til unnsetning.

Andre kilder mener ferja var overfylt da den sank.

– Båten hadde kapasitet til 50 personer, men sank fordi antallet om bord var på rundt 200, sier parlamentarikeren Abdel-Rehim al-Shamari.

Flere dager med kraftig nedbør har ført til unormalt høy vannstand i elva i nærheten av storbyen Mosul.

Iraks statsminister Adel Abdul-Mahdi har beordret en gransking av ulykken og sendt kondolanser til ofrenes etterlatte.

Passasjerene var på vei over Tigris-elva til et populært piknikområde for å feire nowruz, som markerer inngangen på det kurdiske nyttåret og vårens ankomst.

Nowruz er også kjent som persisk nyttår og feires i områdene i Midtøsten og Sentral-Asia som i sin tid utgjorde det persiske riket. Feiringen har røtter tilbake til år 1700 før vår tidsregning og har innslag fra zoroastertradisjoner.