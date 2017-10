Russland-granskningen i USA går inn i en ny fase etter spesialetterforsker Robert Muellers åpningssalve. Trumps tidligere valgkampsjef sitter nå i husarrest.

Totalt ble tre siktelser gjort kjent mandag. De er rettet mot president Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort, hans forretningspartner Rick Gates og en tidligere medarbeider i Donald Trumps valgkampstab, George Papadopolous.

Papadopolous har innrømmet å ha løyet til FBI i forbindelse med Russland-etterforskningen.

Mueller gransker påstander om at Trumps valgkampmedarbeidere samarbeidet med Russland for å sverte demokratenes kandidat Hillary Clinton og er direkte underlagt justisdepartementet.

Trump tvitrer

Trump selv reagerer på siktelsene med sinne. Han inntok forsvarsposisjon og rettet skytset mot Hillary Clinton.

– Beklager, men dette er år siden, før Paul Manafort var en del av Trump-kampanjen. Men hvorfor er ikke fokuset på skurken Hillary & Demokratene, skriver han på Twitter.

– Det var ingen hemmelig forståelse, het det i en annen Twitter-melding, med henvisning til påstanden om hans eget samarbeid med Russland.

Husarrest

Trumps tidligere valgkampsjef Manafort og hans forretningspartner Gates erklærer seg ikke skyldig etter siktelsene, som omfatter «sammensvergelse mot USA» og hvitvasking av penger.

De er plassert i husarrest og får sine pass inndratt, melder amerikanske medier. Kausjonen er satt til 10 millioner dollar for Manafort og 5 millioner dollar for Gates.

En talsmann for Gates bekrefter at han har erklært seg ikke skyldig og sier Gates ser frem til å forsvare seg i retten. Manaforts forsvarer Kevin Downing kaller på sin side siktelsene for latterlige.

Omfattende siktelse

Den omfattende siktelsen mot de to er på tolv punkter og dreier seg foruten sammensvergelse mot USA også om store pengebeløp de skal ha mottatt og skjult.

De to er også siktet for å ha opptrådt som lobbyister for den pro-russiske tidligere ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj, uten å registrere dette hos myndighetene. Pengene de fikk skal ha blitt gjemt unna i skatteparadiser som Kypros, Saint Vincent og Grenadinene, og på Seychellene.

Ifølge tiltalen skal de to ha gjemt unna godt over 600 millioner kroner, og Manafort er siktet for å ha hvitvasket nærmere 150 millioner kroner

Det hvite hus avviser

Siktelsen mot president Donald Trumps tidligere medarbeidere har ikke noe å gjøre med Trump eller hans valgkamp, sier Det hvite hus' talskvinne Sarah Sanders.

Sanders avviste under en pressekonferanse mandag at anklagene mot Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort og hans forretningspartner Rick Gates har noe med Trump selv å gjøre.

Sanders tonet også ned rollen som George Papadopoulos skal ha spilt. Han var tidligere medarbeider i Trumps valgkampstab av utenrikspolitiske rådgivere.

Løy for FBI

Han har innrømmet å ha løyet til FBI i forbindelse med Russland-granskingen. Konkret skal det ha dreiet seg om det han hadde forklart om sin kontakt med en russisk professor med bånd til Kreml, ifølge rettsdokumenter.

– Han var bare en frivillig og ikke ansatt som valgkampmedarbeider. Hans virksomhet skjedde ikke som del av noe offisielt oppdrag i valgkampen, uttalte Sanders.

Papadopoulos forsøkte ifølge Washington Post å organisere møter mellom russiske ledere, blant dem president Vladimir Putin, og Donald Trumps stab.