Redningsmannskaper har hentet 23 døde mennesker opp av Middelhavet etter et båtforlis, opplyser EU-styrken som er satt inn i kampen mot menneskesmuglere.

EU-operasjonen Navfor Med Sophia opplyser fredag kveld at 64 overlevende er berget etter at det oppblåsbare fartøyet begynte å ta inn vann i Middelhavet. Det forelå fredag kveld ikke ytterligere opplysninger om hendelsen.

– En vanskelig dag her i det sentrale Middelhavet. Nok en gang har ulike aktører til sjøs og i lufta, uavhengig av deres uniform, mål eller kapasitet, demonstrert at de er fast bestemt på å berge menneskeliv til sjøs, sier EU-styrken på sin Facebook-side fredag kveld.

Der heter det at totalt 263 mennesker er berget på vei over Middelhavet til Europa. Blant dem var 146 mennesker som ble reddet av et spansk skip som deltar i EU-styrken.

Fredag ankom også en båt med 175 syriske flyktninger den nordvestlige kysten av Kypros, som ligger lengst øst i Middelhavet. 81 menn, 59 barn og 35 kvinner ble brakt trygt i land etter å ha lagt ut på reisen fra Tyrkia, opplyser kypriotisk politi.

Ifølge Italias innenriksdepartement har over 111.000 flyktninger og migranter ankommet sjøveien til landet så langt i 2017. Det er 30 prosent færre sammenlignet med samme periode i fjor.

Totalt har 150.000 mennesker ankommet Europa via Middelhavet så langt i år, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Minst 2.826 mennesker har mistet livet på veien.