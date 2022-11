Trump møtt med heiarop om fire nye år

Sperr henne inne, ropte folkemengden da Donald Trump i en tale i Florida sa at Nancy Pelosis politiske karriere må avsluttes én gang for alle.

Tidligere president Donald Trump ble møtt av en entusiastisk folkemengde da han holdt tale i Miami søndag.

NTB

Trump gikk på talerstolen på et valgarrangement i Miami søndag, to dager før mellomvalget skal holdes. Der nevnte han Pelosi, som er demokratenes leder i Representantenes hus, og sa ifølge The Hill at tiden er inne for å avslutte hennes politiske karriere.

Folkemengden ropte «sperr henne inne» tilbake, et uttrykk Trump tidligere har brukt om Hillary Clinton.

I talen oppfordret han velgerne til å stå imot det han kalte et «voksende tyranni på venstresiden». Trump viste støtte til republikanske kandidater som stiller til tirsdagens valg, men trakk også frem seg selv.

– Jeg kommer trolig til å måtte gjøre det igjen, sa 76-åringen, iført sin ikoniske røde caps, mens han oppfordret til hengerne til å følge med når han skal delta på det siste valgarrangementet mandag kveld i delstaten Ohio.

Folkemengden i Miami ropte «fire nye år» tilbake til Trump.

Den republikanske senatoren Marco Rubio, som søker gjenvalg, sluttet seg til Trump på talerstolen. Floridas republikanske guvernør Ron DeSantis forsøker seg også på gjenvalg, mot den demokratiske utfordreren Charlie Crist. DeSantis var ikke til stede på Trump-møtet og deltok i stedet på ulike andre valgarrangementer i delstaten søndag.