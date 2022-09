Biden: Orkanen Ian kan være den dødeligste i Floridas historie

Orkanen Ian har rasert store områder sørvest i Florida og kan ifølge president Joe Biden vise seg å være den dødeligste som noensinne har rammet delstaten.

Orkanen Ian forårsaket store materielle ødeleggelser i Florida, som her i havnen i Fort Myers.

NTB

Boliger, sykehus og pleiehjem står under vann, og nesten 2,7 millioner mennesker mistet strømmen da orkanen onsdag slo inn over land med vindkast på opp mot 67 meter i sekundet, kraftig regn og en stormflo på opptil 5,5 meter.

President Joe Biden har slått katastrofealarm og åpner med det for omfattende føderal støtte i arbeidet med å rydde opp i ødeleggelsene.

– Det er slått katastrofealarm i ni fylker, men vi forventer mer. Jeg snakket nettopp med presidenten. Han tilbød støtte. Jeg takket ham for det, men fordi stormen har beveget seg innover landet og forårsaket mye potensiell skade i den sentrale delen av staten vår, kommer vi til å be om at også disse fylkene inkluderes, sa guvernør Ron DeSantis torsdag.

Byen Fort Myers ble hardt rammet da orkanen Ian nådde kysten av Florida.

Beboerne på et pleiehjem i Orlando i Florida ble torsdag evakuert.

Hardt rammet

Byen Fort Myers, som med sine drøyt 80.000 innbyggere er et populært turistmål, er blant stedene som er hardt rammet.

– Noen av disse områdene – byene Cape Coral og Fort Myers – ble virkelig, virkelig oversvømt og virkelig ødelagt av denne stormen, sier De Santis.

Også store deler av Orlando ble satt under vann, og myndighetene der og i andre områder slet torsdag med å få oversikt over skadene.

Redningsmannskaper i Florida hjalp torsdag innbyggere med å evakuere fra de flomrammede områdene etter orkanen Ian, som her i Orange County.

Omkom

2,5 millioner mennesker ble evakuert fra sine hjem før orkanen nådde land, noe som trolig bidro til at det hittil bare er meldt om ett dødsfall. En 72 år gammel mann omkom da han falt ut i en kanal mens han forsøkte å tømme svømmebassenget sitt i Deltona.

Flere er imidlertid meldt savnet, og det fryktes at tallet på omkomne vil stige.

– Orkanen Ian kan vise seg å være den dødeligste i Floridas historie, sa president Joe Biden torsdag.

På Cuba, som først ble rammet av orkanen Ian, er det meldt om to omkomne.

Floridas guvernør Ron DeSantis snakket med president Joe Biden torsdag morgen. De to holder jevnlig kontakt om behovet for hjelp i delstaten som er rammet av orkanen Ian.

Evakuerer

Da vinden hadde løyet i morgentimene torsdag, begynte den amerikanske kystvakten å hjelpe strandede innbyggere på øyene utenfor kysten av Florida ned fra hustak og loft der mange hadde søkt tilflukt fra stormfloen.

– Vi har aldri tidligere sett en så kraftig stormflo, sier DeSantis.

Veier og broer er flere steder ødelagt av vannmassene, og det samme er brygger og moloanlegg.

Orkanen Ian har truffet Florida og det advares om store skader.