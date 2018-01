– Norge er en god kunde, alliert og venn, sa president Donald Trump da han tok imot statsminister Erna Solberg (H) i Det hvite hus. Aller mest begeistret er han for oss som kunde.

Solberg og Trump samtalte i over en time onsdag kveld norsk tid.

Trump begynte pressekonferansen etter møtet med å lese opp en uttalelse om de «tapre nordmenn», der han trakk linjer til både vikingtiden og 2. verdenskrig. Han roste også Norges innsats i Nato og i Afghanistan.

– Jeg vil takke den norske statsministeren og det norske folk for innsatsen. Og jeg håper Norge vil fortsatte å jobbe for å få forsvarsbudsjettet opp i to prosent av statsbudsjettet, sa Trump.

– Kan dere tro det?

Han brukte hyppig ordene «amazing» og «tremendous» når han skulle beskrive ulike aspekter ved Norge, aller mest da han snakket om de økonomiske båndene mellom landene.

– Vi har faktisk et handelsoverskudd med Norge, noe som er sjokkerende. Kan dere tro at jeg sier det? Vi har et handelsoverskudd! Det er ikke mange land jeg kan si det om, sa Trump.

Han nevnte hovedårsaken, de norske kjøpene av amerikanske jagerfly.

– Nordmenn er også store investorer i vårt aksjemarked. Statsministeren takket meg for det, for dere har gjort det veldig bra med de investeringene.

Trump nevnte en rekke områder, også Norges innsats med på skaffe verden vaksiner mot alvorlige sykdommer.

– Vi vil alltid være partnere. Jeg synes vi gjør det veldig bra når vi arbeider sammen, og vi to har funnet et nytt vennskap, sa Trump, og avsluttet sin innledning som en amerikansk president skal:

– God bless you!

Junge, Heiko / NTB scanpix

Heksejakt og vindmøller

Da det ble åpnet for spørsmål, ble beskyldningene om at Trumps valgkamporganisasjon samarbeidet med russerne, raskt et tema. Solberg fikk spørsmål om hva hun tenkte om anklagene.

– Alle politiske systemer må undersøke sine egne valg og om det er noen som påvirker dem. Vi har gjort det i Norge, og fant ingen tegn på at noen utenfra påvirket vårt valg, svarte Solberg.

Trump brøt inn:

– Det er en sammensvergelse, men det er mellom demokratene og russerne. Heksejakten fortsetter! I 11 måneder har vi hatt denne falske skyen over våre hoder, og det har skadet vår administrasjon. Men ingen har funnet noen sammensvergelse.

Solberg ble også spurt av amerikansk media om hva hun tenkte om Trumps strategi om å samarbeide med Vladimir Putin.

– Russland er en viktig aktør, som vi ikke kan la være å snakke med. Men vi har støttet sanksjonene mot Russland. På den andre siden har vi et godt samarbeid i grenseområdet, sa Solberg.

Igjen brøt Trump inn:

– Jeg er massivt for olje, gass, kull og mye energi. Putin kan ikke elske det. Jeg er for et sterkt forsvar. Putin kan ikke elske det. Hillary var for vindmøller!

Tror på fred

Aftenposten spurte Trump om det var noe som kunne overtale ham til ikke å trekke seg fra Paris-avtalen om klimakutt.

– Parisavtalen som vi signerte var veldig urettferdig for USA. Den gjorde det vanskelig å drive forretninger. Vi er et land rikt på olje, gass og kull, og det var strenge straffer for å bruke det. Mens Kina og Russland fikk bedre avtaler. Ærlig talt, jeg har ingen problemer med at det at det er en avtale. Men jeg har problemer med den de signerte. De gjorde en dårlig avtale, som vanlig, svarte Trump.

Han la til at han føler sterkt for miljøet, og vil ha rent vann og ren luft.

– Men vi vil også ha et næringsliv som er konkurransedyktig. Jeg vil ikke la det skje at vi taper konkurransekraft.

NRK spurte om uttalelsene fra den amerikanske generalen Robert Neller, som på besøk i Norge nylig sa at han trodde det var en stor krig på vei.

Trump hadde åpenbart ikke hørt om generalen.

– Kanskje vet han noe som jeg ikke vet, spøkte han.

Deretter sa presidenten at han trodde på fred i verden, fordi USA nå var på vei til å få et sterkt forsvar igjen.

– Fred gjennom styrke, sa han.

En god kunde

Trump tok imot Solberg tidligere i kveld med et godt håndtrykk, og samtalen mellom de to løp lett og uanstrengt.

– Hun er svært respektert i hjemlandet, svært godt likt. Vi har mye handel med Norge og jeg vet at dere akkurat har kjøpt mer militært utstyr, blant annet F-35. Jeg gratulerer dere med å ha valgt verdens beste utstyr, sa Trump.

– Norge er en god kunde, en god alliert og en god venn, så det er en ære å ha deg på besøk, la han til.

Solberg kvitterte for hyllesten og understreket også det gode samarbeidet mellom Norge og USA.

– Dere er vår nærmeste NATO-allierte, sa hun, og viste blant annet til hvordan amerikansk militærpersonell trener i Norge.

Solberg påpekte videre at også USA har god nytte av samarbeidet.

Støtter arbeidsplasser

– I fjor hadde USA til og med handelsoverskudd med Norge, så dere lager åpenbart gode produkter.

– Vi anslår at vi gjennom våre investeringer støtter opp om 470.000 arbeidsplasser i USA, fortsatte hun og trakk frem norske bilkjøperes store interesse for elbilene fra amerikanske Tesla som eksempel.

– Virkelig? Det er bra, sa Trump.

Junge, Heiko / NTB scanpix

På tomannshånd

Solberg og Trump har truffet hverandre to ganger før i NATO- og G20-sammenheng, men dagens møte var det første på tomannshånd.

Det er tredje gang Solberg er i Det hvite hus. Hun tangerer dermed Einar Gerhardsen i antall presidentbesøk, men rekorden har Gro Harlem Brundtlands med sine fire besøk.

I forkant av besøket understreket Solberg viktigheten av å møte den amerikanske presidenten.

– Dette er en mann og en person med stor innflytelse på internasjonal politikk og utvikling. Det er ikke så ofte Norge for anledning til å gjennomføre møter som dette, sa hun.