Donald Trump svarte på spørsmål om alt fra metoo-bevegelsen til faren for atomkrig under en over 80 minutter lang pressekonferanse i New York.

Blant påstandene mediene bet seg fast i, var Trumps oppfatning om at FNs hovedforsamling ikke lo av ham for et par dager siden, men med ham.

Latteren ble uløst av Trumps skryt av hvor mye han har oppnådd. Presidenten stusset der og da, og sa spøkefullt:

– Det var ikke den reaksjonen jeg ventet, men det er ok.

Trump er på internett blitt latterliggjort i etterkant. Men han hevdet under pressekonferansen onsdag at ingen i salen lo av ham.

– De lo ikke av meg. De lo med meg. Folk hadde det gøy sammen med meg. Vi gjorde det sammen. Vi hadde det gøy. De respekterer det jeg har fått til.

Metoo

Trump uttalte seg også om toppaktuelle saker som nominasjonen av Brett Kavanaugh til høyesterettsdommer, en mulig tidsramme for en fredsplan i Midtøsten, og metoo-bevegelsen.

Trump, som gjentatte ganger har forsvart mektige menn anklaget i metoo-saker, forklarte at hans tankegang er farget av at han selv er blitt utsatt for falske anklager.

– Det har skjedd med meg mange ganger, fire eller fem kvinner ble betalt masse penger for å komme med de anklagene, hevdet Trump under pressekonferansen på et hotell i New York.

Fakta er at det dreier seg om minst tolv kvinner som sto frem under valgkampen i 2016 med påstander om at Trump hadde antastet dem på ulikt vis. Han sa onsdag at metoo-bevegelsen er blitt et vendepunkt for USA, ikke fordi det har skapt en mulighet for kvinner til å stå frem, men fordi det nå er skapt en «farlig standard» der man er «skyldig inntil det motsatte er bevist».

Han beskrev vår tid som «en farlig periode i landets historie», der «fremragende menn» kan bli anklaget uten å kunne bevise sin uskyld, en utvikling forårsaket av «noen svært ondsinnede mennesker, noen av dem demokrater».

– Millioner ville blitt drept

Trump påsto videre at hvis ikke han hadde blitt president, ville det blitt krig, og at president Barack Obama var på nippet til å gå til krig mot Nord-Korea. Krigen kunne angivelig ha kostet flere millioner mennesker livet.

– Dere vet hvor nær han var å presse på utløserknappen, sa Trump, som i januar i år hevdet at han har en atomknapp på skrivebordet, mye større enn Nord-Koreas atomknapp, og at Trumps knapp virker.

Obamas tidligere sikkerhetspolitiske talsperson Ned Price avviser at Obama-administrasjon noen gang var i nærheten av krig med Nord-Korea.

Trump uttalte seg for øvrig i varme ordelag om forholdet til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, og sa at de begge nå smiler og ler av den hissige ordkrigen som tidligere preget forholdet mellom dem.