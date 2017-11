Fra frigjøringshelt til despot

FARGERIKT PAR: Robert Mugabe giftet seg med den 41 år yngre Grace Marufu i 1996. De siste årene har flere av Mugabes mulige etterfølgere blitt fjernet i noe som har lignet et forsøk på å bane veien for konen. Det satte hæren nylig en stopper for. FOTO: Tsvangirayi Mukwazhi / TT / NTB Scanpix