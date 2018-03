Donald Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon vil møte Sverigedemokraterna (SD) i Sverige. Partiet tviler på om det er noe de vil prioritere.

Det er den svenske avisen Dagens Nyheter som melder at Bannon, som regnes for å være hjernen bak Trumps valgseier, kommer til Sverige for å vise sin støtte til det innvandringskritiske partiet.

I et intervju med avisen er han ikke helt klar på når han har tenkt seg til landet. Men han sier han planlegger å tilbringe en del tid i Europa til våren og sommeren, og at han da helt sikkert vil komme til Sverige. Han regner med å besøke landet «ganske snart».

Sverigedemokraternas parlamentariske leder Mattias Karlsson virker imidlertid lite interessert i tilbudet.

– Vi har ikke mottatt noen forespørsel fra Bannon, og ingen slike arrangementer er planlagt. Umiddelbart føles ikke dette som noe som er prioritert fra vår side, sier han til Aftonbladet.

– Står ved fronten

Bannon, som ble sparket av Trump i august, sier i intervjuet at han vil reise til Sverige for å lære.

– Mitt hovedfokus er å bygge en grasrothær her i USA, men dere svensker står ved fronten av det som skjer. Den populistiske nasjonalistiske revolten mot etablissementet er blitt en dominerende del av europeisk politikk, sier han.

– Sverigedemokraterna er noe vi har studert nøye. Det skal de være klar over. De kom fra ingensteds, men ble et kraftfullt politisk parti, sier han videre.

– Men like viktig er at Sverigedemokraterna gikk fra noe som ingen respektabel person i Sverige ville forbindes med, til å bli et parti som mange mennesker er komfortable med å forbindes med, sier Bannon til Dagens Nyheter.

Fascinert av Mussolini

Den tidligere sjefstrategen mener SD har greid å beholde sitt budskap om motstand mot etablissementet, samtidig som partiet har tatt avstand fra sine nynazistiske røtter.

Bannon tilbrakte nylig flere uker i Italia, Sveits og Frankrike. I et intervju med det konservative britiske tidsskriftet Spectator bekjente han sin fascinasjon for fascist-lederen Benito Mussolini, som styrte Italia da landet var alliert med Adolf Hitler under andre verdenskrig.

Trumps tidligere sjefstrateg har hyllet Ungarns nasjonalistiske statsminister Victor Orban og den italienske Femstjernersbevegelsen. I Lille i Frankrike talte han nylig til medlemmer av partiet Nasjonal Front.

– La dem kalle dere rasister. La dem kalle dere fremmedfiendtlige. Bær slike anklager som en hedersbetegnelse, sa Bannon.