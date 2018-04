Etter flere uker med handelsstrid med USA, lover Kina å senke tollen på biler, åpne opp finanssektoren og styrke rettighetene for intellektuell eiendom.

Alle tiltakene står høyt oppe på listen med krav fra USA og president Donald Trump, som senest mandag kritiserte Kinas tollregime på biler.

Kinas president Xi Jinping lover en «ny fase i å åpne opp».

Svar til Trump

– Økonomisk globalisering er en irreversibel trend i tiden. Døren for åpning vil ikke lukke seg, den vil bare åpne seg og bli videre og videre, sa Xi tirsdag under en økonomisk konferanse i øyprovinsen Hainan.

Løftet kommer to dager etter at Donald Trump antydet at han så slutten på de siste ukenes handelsstrid, som har ført til økte tollsatser i begge land og trusler om flere straffetiltak.

Påpekte skjevhet

– President Xi og jeg vil alltid være venner. Kina kommer til å ta ned handelshindringene fordi det er det rette å gjøre, skrev han på Twitter.

Mandag påpekte Trump en skjevhet i biltollen, som Kina nå altså signaliserer at de vil endre på.

– Når en bil blir sendt til USA fra Kina, er tollsatsen på 2,5 prosent. Når en bil blir sendt til Kina fra USA er tollstasen på 25 prosent. Høres det ut som fri og rettferdig handel. Nei, det høres ut som DUM HANDEL – har pågått i årevis, skrev Trump.