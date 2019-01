Gdansks borgermester Pawel Adamowicz ble knivstukket og livstruende såret under et arrangement søndag. Foto: AP / NTB scanpix

Polsk ordfører døde etter knivangrep

Gdansks ordfører gjennom mange år, Pawel Adamowicz, døde av skadene etter at han ble knivstukket under et veldedighetsarrangement.